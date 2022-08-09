Türkiye Kadın Hentbol Takımı ilk maçında Bangladeş 'i 51-10 yenerken, gruptaki ikinci maçında da Senegal 'i de 34-23 yenmeyi başardı. Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan Kadınlar A Grubu mücadelesinde Türkiye, Senegal karşısında ilk yarıyı 16-13 önde tamamladı. Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda da üstün bir oyun sergiledi ve karşılaşmadan 34-23 galip ayrıldı. Türkiye gruptaki son maçında 12 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'da Özbekistan ile karşılaşacak. - KONYA

Kaynak: İHA

Senegal, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kadın Hentbolculardan ikinci galibiyet - Son Dakika

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