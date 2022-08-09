Kadın Hentbolculardan ikinci galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın Hentbolculardan ikinci galibiyet

09.08.2022 13:24
Kadın Hentbolculardan ikinci galibiyet

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, Türkiye kadın hentbol takımı gruptaki ikinci maçını da kazandı.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, Türkiye kadın hentbol takımı gruptaki ikinci maçını da kazandı.

Türkiye Kadın Hentbol Takımı ilk maçında Bangladeş'i 51-10 yenerken, gruptaki ikinci maçında da Senegal'i de 34-23 yenmeyi başardı. Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan Kadınlar A Grubu mücadelesinde Türkiye, Senegal karşısında ilk yarıyı 16-13 önde tamamladı. Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda da üstün bir oyun sergiledi ve karşılaşmadan 34-23 galip ayrıldı. Türkiye gruptaki son maçında 12 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'da Özbekistan ile karşılaşacak. - KONYA

YORUMLAR
500
Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması Kütahya'da başladı Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması Kütahya'da başladı Kılıçdaroğlu, Edirne'de: 'Saray Merakımız Yok. Ülkemizi Mütevazı Çankaya'dan Yönetmek İsteriz' Kılıçdaroğlu, Edirne'de: 'Saray Merakımız Yok. Ülkemizi Mütevazı Çankaya'dan Yönetmek İsteriz' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Edirne'de grup toplantısında konuştu: (1) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Edirne'de grup toplantısında konuştu: (1)
Kaynak: İHA

Senegal, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Hentbolculardan ikinci galibiyet - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
15:52 Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
16:13 Bakan Nebati'den "Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı" diyen İYİ Parti'li Yılmaz'a tepki: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 16:19:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın Hentbolculardan ikinci galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş