5 kez Türkiye şampiyonu olan otizmli atlet Ahsen Tuana Kurt, 2 Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5 kez Türkiye şampiyonu olan otizmli atlet Ahsen Tuana Kurt, 2 Türkiye rekoru kırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otizmli sporcu Ahsen Tuana Kurt, 400 ve 800 metrede 2 Türkiye rekoru kırdı, bugüne kadar 5 Türkiye şampiyonluğu elde etti. Antrenör Nuri Can Kastal, milli takıma çağrılmayı beklediklerini ve Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Osmaniye'de atletizme başlayan 15 yaşındaki otizmli Ahsen Tuana Kurt, uzun atlama, 400 ve 800 metre yarışlarında Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra rekorlar da kırdı.

Küçük yaşlarda otizm teşhisi konulan Ahsen, sosyalleşmesi için annesinin yönlendirmesiyle 3 yıl önce atletizme başladı.

Özel sporcu antrenörü Nuri Can Kastal ile çalışan Ahsen, her geçen gün kendini geliştirdi.

Ahsen, Konya'da 2024'te düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda uzun atlamada şampiyon oldu.

Samsun'da 2025'te gerçekleştirilen Özel Sporcular Okul Sporları'nda da 200 ve 400 metrede şampiyon olan Ahsen, Konya'da bu yıl düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Atletizm Şampiyonası'nda 400 ve 800 metrede 2 Türkiye rekoru kırarak birincilik kürsüsünde yer aldı.

"Hedefimiz Avrupa'da ülkemizi temsil etmek"

Yalnızdut Özel Eğitim Uygulama Okulu 9. sınıf öğrencisi Ahsen Tuana Kurt, AA muhabirine, annesinin yönlendirmesiyle başladığı atletizmle ilgilenmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Spor yaparken kendini daha iyi hissettiğini anlatan Ahsen, katıldığı turnuvalardan da dereceyle döndüğünü belirtti.

Ahsen, 2'si rekor kırarak bugüne kadar 5 Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini aktararak, "Hedefim ülkem için yarışmak, milli takıma girmek." dedi.

Anne Tuğba Kurt da spor sayesinde kızının kendine olan güveninin arttığını dile getirdi.

Sosyalleşmesi amacıyla spora yönlendirdiği kızının şampiyonluklar kazanmasından gurur duyduğunu anlatan Kurt, "Hedefimiz Avrupa'da ülkemizi temsil etmek. Spordan sonra kızıma daha da güven geldi, daha da sosyalleşti. O yüzden gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.

"Ahsen'i ilk gördüğümde başaracağına inanmıştım"

Antrenör Nuri Can Kastal da Ahsen'in başarılarının altında azmi ve hırsının bulunduğunu ifade etti.

Ahsen ile her gün antrenman yaptıklarını anlatan Kastal, şunları kaydetti:

"Ahsen'i ilk gördüğümde başaracağına inanmıştım. Fiziki yapısı, hırsı ve isteğiyle başarıyı kısa sürede elde etti. 5 defa Türkiye şampiyonu oldu. İki defa da Türkiye rekoru kırdı 400 ve 800 metrede. Şu an milli takıma çağırılmasını bekliyoruz. Hedefimiz tabii ki milli takımla yarışmak, yurt dışında ülkemizi temsil etmek. Ahsen de çok istekli bu konuda başaracağına inanıyoruz."

Kaynak: AA
Tuana KurtNuri CanTürkiyeYaşamSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
Kış erken geldi Ankara’ya mevsimin ilk karı düştü Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
12:28
İstanbul’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
12:11
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:53
CHP’de 48 isim ihraç edildi İçlerinde partinin ağır topları da var
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 12:52:38. #.0.3#
SON DAKİKA: 5 kez Türkiye şampiyonu olan otizmli atlet Ahsen Tuana Kurt, 2 Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei