5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu

TFF 3. Lig 4. Grup'ta İzmir takımları Altay ile Tire 2021 FK maçından önce ev sahibi ekibin konuk taraftarlar için satışa çıkardığı 5 kuruşluk biletler tartışma yaratırken, Tire ekibi mücadelenin ardından rakibine, "Hesap tutmadı" paylaşımıyla yanıt verdi.

5 KURUŞLUK BİLET TANSİYONU YÜKSELTTİ

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta Altaylılar için deplasman bileti fiyatları 325 TL olarak belirlenirken, maç esnasında da protokol tribünde ve ardından soyunma odası koridorlarında olaylar çıkmıştı. Altay yönetimi, ilk yarıda yaşananlara misilleme olarak dünkü maçta misafir tribün biletlerini sembolik 5 kuruş olarak belirlerken, Başkan Sinan Kanlı sosyal medyadan, "Herkes ederi kadar" paylaşımı yaptı.

'HESAP TUTMADI'

Tire 2021 FK yönetimi ise Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 1-1 sona eren rövanşın ardından, "Hesap tutmadı" ifadeleriyle dikkat çeken sert bir paylaşım yayınladı. Tire FK'nın paylaşımında 5 kuruş görselleri yer alırken, "Büyük Altay'ı yönetiminiz ile nasıl 5 kuruşa muhtaç ettiniz açıklarsınız. Sizin deyiminizle 5 kuruşluk takımımız 5 kuruştan çok daha fazla futbol dersi verdi size" ifadeleri yer aldı.

İLK MAÇI ALTAY KAZANMIŞTI

İzmir'in 112 yıllık temsilcisi Altay ile 5 yıl önce kurulan Tire 2021 FK bu sezon siyah-beyazlılar 3'üncü Lig'e düşünce tarihlerinde ilk kez rakip olmuştu. İki takım arasında ilk yarıda Tire'de oynanan ilk maçı 2-1 Altay kazanmıştı.