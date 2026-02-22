5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu

5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu
22.02.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup'ta İzmir takımları Altay ile Tire 2021 FK arasında oynanan maçta, ev sahibi Altay'ın konuk taraftarlar için sembolik 5 kuruşluk bilet satışı tartışma yarattı. Altay, sezonun ilk yarısında deplasman bilet fiyatlarının 325 TL olarak belirlenmesine misilleme olarak bu hamleyi yaparken, Tire 2021 FK maçın ardından çok çarpıcı bir paylaşım yaparak Altay'a göndermede bulundu.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta İzmir takımları Altay ile Tire 2021 FK maçından önce ev sahibi ekibin konuk taraftarlar için satışa çıkardığı 5 kuruşluk biletler tartışma yaratırken, Tire ekibi mücadelenin ardından rakibine, "Hesap tutmadı" paylaşımıyla yanıt verdi.

5 KURUŞLUK BİLET TANSİYONU YÜKSELTTİ

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta Altaylılar için deplasman bileti fiyatları 325 TL olarak belirlenirken, maç esnasında da protokol tribünde ve ardından soyunma odası koridorlarında olaylar çıkmıştı. Altay yönetimi, ilk yarıda yaşananlara misilleme olarak dünkü maçta misafir tribün biletlerini sembolik 5 kuruş olarak belirlerken, Başkan Sinan Kanlı sosyal medyadan, "Herkes ederi kadar" paylaşımı yaptı.

'HESAP TUTMADI'

Tire 2021 FK yönetimi ise Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 1-1 sona eren rövanşın ardından, "Hesap tutmadı" ifadeleriyle dikkat çeken sert bir paylaşım yayınladı. Tire FK'nın paylaşımında 5 kuruş görselleri yer alırken, "Büyük Altay'ı yönetiminiz ile nasıl 5 kuruşa muhtaç ettiniz açıklarsınız. Sizin deyiminizle 5 kuruşluk takımımız 5 kuruştan çok daha fazla futbol dersi verdi size" ifadeleri yer aldı.

5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu

İLK MAÇI ALTAY KAZANMIŞTI

İzmir'in 112 yıllık temsilcisi Altay ile 5 yıl önce kurulan Tire 2021 FK bu sezon siyah-beyazlılar 3'üncü Lig'e düşünce tarihlerinde ilk kez rakip olmuştu. İki takım arasında ilk yarıda Tire'de oynanan ilk maçı 2-1 Altay kazanmıştı.

Futbol, Altay, Altay, İzmir, Tire, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
18:57
Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
18:36
Akasya Durağı’nın yayınlanacağı tarih belli oldu
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu
18:10
Hadise’den skandal “Ramazan“ videosu Tepkiler gecikmedi
Hadise'den skandal "Ramazan" videosu! Tepkiler gecikmedi
18:02
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 19:49:52. #7.11#
SON DAKİKA: 5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.