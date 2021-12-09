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"5 Star International Cup" Golf Turnuvası'nda şampiyon İbrahim Tarık Aslan - Son Dakika

"5 Star International Cup" Golf Turnuvası'nda şampiyon İbrahim Tarık Aslan

09.12.2021 21:39
"5 Star International Cup" Golf Turnuvası'nda şampiyon İbrahim Tarık Aslan

Antalya'da 7-9 Aralık'ta düzenlenen "5 Star International Cup" Golf Turnuvası'nda şampiyon İbrahim Tarık Aslan oldu.

Antalya'da 7-9 Aralık'ta düzenlenen "5 Star International Cup" Golf Turnuvası'nda şampiyon İbrahim Tarık Aslan oldu.

Milli sporcu Aslan, mücadele ettiği üç raunt sonunda toplamda 212 (-4) gross skor oynayarak en iyi skoru yaptı ve şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Aslan, bu başarısıyla kariyerinde ilk defa WAGR listesine adını yazdırarak dünya sıralamasına girmiş oldu.

Polonya Golf Federasyonunun organize ettiği şampiyonada sporcular, erkeklerde 21,18 ve 15 yaş altı kategorilerinde, kızlarda 18 ve 15 yaş altı kategorilerinde sahaya çıktılar.

Organizasyonda, Milli Takım Baş Antrenörü Erol Şimşek'in önderliğinde, Milli takım kafilesinde, Zeynep Süalp, Almina Erdoğan, Deniz Sapmaz, Sude Bay, İrem Demir, Deniz Kaya, İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli mücadele etti.

Müsabakaların final raundunun sonunda, erkekler 21 yaş altı kategorisinde milli sporcularımızdan İbrahim Tarık Aslan toplamda 212 (-4) gross skorla birinci, 18 yaş altı kategorisinde Can Gürdenli toplamda 233 (+17) gross skorla dördüncü oldu.

Kızlarda, 18 yaş altı kategorisinde milli sporcularımızdan Zeynep Süalp toplamda 229 (+13) gross skorla birinci, İrem Demir toplamda 240 (+24) gross skorla ikinci, 15 yaş altı kategorisinde Deniz Kaya toplamda 241 (+25) gross skorla beşinci, Deniz Sapmaz toplamda 242 (+26) gross skorla altıncı, Almina Erdoğan toplamda 253 (+37) gross skorla yedinci sırada yer aldı.

Final raundunun ardından erkekler genel grossda milli sporcularımızdan İbrahim Tarık Aslan toplamda 212 (-4) gross skorla birinci, Polonyalı golfçülerden Kamil Nowak toplamda 220 (+4) gross skorla ikinci, Gustaw Kawecki 227 (+11) gross skorla üçüncü, kızlarda Polonyalı oyunculardan Matylda Krawczynska toplamda 214 (-2) gross skorla birinci, Kinga Kusmierska toplamda 221 (+5) gross skorla ikinci, Kleopatra Kozakiewicz toplamda 222 (+6) gross skorla organizasyonu üçüncü olarak tamamladı.

Milli Sporcu, Şampiyon, Star, Golf, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor '5 Star International Cup' Golf Turnuvası'nda şampiyon İbrahim Tarık Aslan - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: "5 Star International Cup" Golf Turnuvası'nda şampiyon İbrahim Tarık Aslan - Son Dakika
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