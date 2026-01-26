Mersin'de 5. Ulusal Masa Tenisi Veteran Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
Spor

Mersin'de 5. Ulusal Masa Tenisi Veteran Turnuvası tamamlandı

Mersin\'de 5. Ulusal Masa Tenisi Veteran Turnuvası tamamlandı
26.01.2026 10:46  Güncelleme: 10:48
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen 5. Ulusal Masa Tenisi Veteran Turnuvası, 180 sporcuyu Mersin'de buluşturdu. Turnuvada 30 yaş üzeri sporcular mücadele ederken, Mersin'in spor turizmi potansiyeli de sergilendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 5. Ulusal Masa Tenisi Veteran Turnuvası, Türkiye'nin 31 ilinden ve 5 ülkeden 180 sporcuyu Mersin'de buluştururken, iki gün süren organizasyon sporun yanı sıra kentin tanıtımına da katkı sundu.

Mersin Masa Tenisi Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Ulusal Masa Tenisi Veteran Turnuvası, Seyfi Alanya Spor Salonunda gerçekleştirildi. 2 gün süren turnuvada, 30 yaş üzeri sporcular kıyasıya mücadele ederken, Mersin'in spor turizmi potansiyeli de bir kez daha gözler önüne serildi. Turnuvada KKTC, Ukrayna, Türkmenistan, Gürcistan ve Irak olmak üzere 5 ülkeden sporcuların yanı sıra, Türkiye'nin 31 ilinden toplam 180 sporcu şampiyonluk mücadelesinde kıyasıya yarıştı. Turnuvanın en kıdemli yarışmacısı ise 88 yaşındaki Ahmet Özer oldu.

'5. Ulusal Masa Tenisi Veteran Turnuvası'nda şampiyonlar, 30 Yaş Tek Erkek kategorisinde Mustafa Demir, 40 Yaş Tek Erkek kategorisinde Ukrayna'dan Sergii Koval, 50 Yaş Tek Erkek kategorisinde Fatih Üstünçelik, 60 Yaş Tek Erkek kategorisinde Ahmet Şahan, 65 Yaş Tek Erkek kategorisinde Bilal San, 70 Yaş Tek Erkek kategorisinde Süleyman Şimşek ve 75 Yaş Tek Erkek kategorisinde ise Mustafa Asparuk olarak belirlendi. Turnuva'nın kadın şampiyonları ise 30 Yaş Tek Kadın kategorisinde Seda Altuntaş, 40 Yaş Tek Kadın kategorisinde Dilek Özay, 50 Yaş Tek Kadın kategorisinde Fulya Diker ve 60 Yaş Tek Kadın kategorisinde de Yeşim Dönmez Akdeniz oldu.

Turnuvada, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi.

"Bu turnuva yalnızca spor değil, Mersin'in tanıtımıdır"

Turnuvanın hem sportif hem de kültürel boyutuna dikkat çeken Mersin Masa Tenisi Kulübü Başkanı Muhsin Seçer, organizasyonun temel amacının yalnızca müsabaka yapmak olmadığını vurguladı. Turnuvaya yurt içinden ve yurt dışından 180 sporcunun katıldığını belirten Seçer, turnuvanın bir spor etkinliğinin ötesinde Mersin'in tanıtımına da katkı sunduğunu ifade etti. Seçer, "Bu sadece spor değil, Mersin'i tanıtmak. Mersin Masa Tenisi Kulübü olarak, bu organizasyonu düzenleyerek Mersin'imizi diğer şehirlere tanıtmak ve onlara güzel şeyler vermek istedik. Turnuvaya gelen sporcularımız da Mersin'imizi seviyorlar" diye konuştu. Masa tenisinin her yaşa hitap eden nadir sporlardan biri olduğunu vurgulayan Seçer, "Bu turnuvada 30 yaş üzeri, 90 yaşına kadar sporcular yarışıyor. Hatta 90 yaşında bir abimiz müsabakaya katılıyor. Masa tenisi hem beyin hem vücut için çok faydalı. Çocukların 4 yaşından itibaren bu sporla tanışmasını isterim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

