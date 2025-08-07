52 dakikada neler yaptı neler! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi\'nde alev aldı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Kızılyıldız, deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1'lik skorla geçti. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Rade Krunic, Sırp ekibinde maça damga vuran isim oldu.

KRUNIC MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmaya bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Rade Krunic damga vurdu. Bosna Hersekli futbolcu 9 ve 52. dakikalarda attığı gollerle yıldızlaştı.

Sahanın en iyisi olan Krunic, kaptan olarak çıktığı maçta Kızılyıldız'ın play-off kapısını aralayan isim oldu. Kızılyıldız play-off turuna yükselmesi durumunda Dinamo Kiev-Pafos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.