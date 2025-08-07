Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Kızılyıldız, deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1'lik skorla geçti. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Rade Krunic, Sırp ekibinde maça damga vuran isim oldu.
Karşılaşmaya bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Rade Krunic damga vurdu. Bosna Hersekli futbolcu 9 ve 52. dakikalarda attığı gollerle yıldızlaştı.
Sahanın en iyisi olan Krunic, kaptan olarak çıktığı maçta Kızılyıldız'ın play-off kapısını aralayan isim oldu. Kızılyıldız play-off turuna yükselmesi durumunda Dinamo Kiev-Pafos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › 52 dakikada neler yaptı neler! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı - Son Dakika
