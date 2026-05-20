52 Orduspor FK, 2. Lig'e yükselişini kutladı

20.05.2026 23:03  Güncelleme: 23:25
Nesine 3. Lig play-off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenen 52 Orduspor FK, şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte kutladı. Şehir turu, konvoy ve Ekin Uzunlar konseriyle kutlamalar yapıldı.

Nesine 3. Lig'de play-off final müsabakasında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenerek Nesine 2. Lig'e yükselen 52 Orduspor FK, düzenlenen etkinlikler ve konserler şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte kutladı.

Kutlamalar kapsamında 52 Ordusporlu futbolcular ilk olarak üstü açık otobüsle Altınordu ilçesinde şehir turu attı. Ardından konvoy halinde Akyazı Mahallesi'ndeki etkinlik alanına geldi. Kutlama programına kulüp yöneticileri, teknik heyet, futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı. Burada sahneye davet edilen futbolcular, şampiyonluk kupasını taraftarların tezahüratları eşliğinde kaldırdı.

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Aşkın Baş, takımı Süper Lig'de görmeyi ümit ettiklerini belirterek, takımı tebrik etti.

52 Orduspor Başkanı Şükrü Bodur ise yaptığı konuşmada, "Bu göreve gelirken söz vermiştik; 'Ordu şehri yeniden futbolu ile konuşulacak' demiştik. Bugün Allah'a şükürler olsun ki sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Sezon boyunca çok mücadele ettik. Bugün elde ettiğimiz şampiyonluk bir son değil, aslında yeni bir başlangıçtır. Şunu biliyoruz; bu şehir birlik olursa her şey olur" dedi.

Kutlama programı, sevilen sanatçı Ekin Uzunlar konseri ile devam etti. Sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirirken, hayranları da eşlik etti. - ORDU

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
