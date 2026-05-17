52 Orduspor FK, Nesine 2. Lig'e yükseldi

17.05.2026 20:17  Güncelleme: 20:21
Nesine 3. Lig play-off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenen 52 Orduspor FK, Nesine 2. Lig'e çıktı. Ordu'da taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan play-off final karşılaşmasında 52 Orduspor FK ile Ayvalıkgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında Ayvalıkgücü Belediyespor, 35. dakikada Yavuz Selim Taşer'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran 52 Orduspor FK, 68. dakikada Emre Gemici'nin attığı golle beraberliği sağladı. Mücadelenin 80. dakikasında sahneye çıkan Aykut Sarıdoğan, fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne taşıdı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Ayvalıkgücü Belediyespor adına Batuhan Akyüz'ün ağlara gönderdiği top ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan 52 Orduspor FK, bu sonuçla birlikte Nesine 2. Lig'e yükselen takım oldu.

Öte yandan takımın 2. Lig'e yükselmesinin ardından Ordu'da taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Tayfun Gürsoy Parkı'nda oluşturulan etkinlik alanında maçı takip eden taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte kutlamalara başladı. Kent genelinde araç konvoyları oluşturulurken, taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlar yaptı. - ORDU

