52 Orduspor FK 2. Lig'e Yükseldi

17.05.2026 21:27
3. Lig Play-Off finalinde 52 Orduspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenerek 2. Lig'e çıktı.

3'üncü Lig Play-Off finalinde 52 Orduspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek 2'nci Lig'e yükseldi.

3'üncü Lig Play-Off finalinde 52 Orduspor FK ile Ayvalıkgücü Belediyespor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında Ayvalıkgücü Belediyespor etkili bir oyun sergilerken, 35'inci dakikada Yavuz Selim Taşer'in attığı golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı Ayvalıkgücü Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan 52 Orduspor FK, baskılı futbolunun karşılığını 68'inci dakikada aldı. Emre Gemici'nin golüyle eşitliği sağlayan Ordu ekibi, 80'inci dakikada Aykut Sarıdoğan'ın golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda skor avantajını koruyan 52 Orduspor FK, bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Bu sonuçla Ordu temsilcisi, 2'nci Lig'e yükselen taraf oldu.

Kaynak: DHA

