Nesine 3. Lig'de play-off final müsabakasında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenerek Nesine 2. Lig'e yükselen 52 Orduspor FK'nın taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.
Ordu Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'ndaki etkinlik alanında kurulan dev ekrandan maçı izleyen taraftarlar, karşılaşmanın ardından sevinç yaşadı.
Tezahüratlar eşliğinde kutlama yapan Ordulular, araçlarla konvoy oluşturdu.
52 Orduspor FK taraftarları, kent merkezinde tur atarak sevinç gösterisinde bulundu.
Son Dakika › Spor › 52 Orduspor FK'dan Lig Yükselişi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?