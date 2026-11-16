53 yaşındaki Thomas Frank, Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

53 yaşındaki Thomas Frank, Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Crystal Palace, teknik direktörlük görevine 53 yaşındaki Danimarkalı Thomas Frank'i getirdi; kulüp Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Premier Lig'de ilk 10 haftada 7 puanla son sırada bulunan ekip, perşembe günü Pierre Sage ile yollarını ayırmıştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktörlük görevine Thomas Frank'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki Danimarkalı teknik adamla Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Frank'in teknik ekibinde antrenör Paddy McCarthy ile kaleci antrenörü Andy Quy'un yer alacağı, ekibin diğer isimlerinin ise ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

Kulübün internet sitesindeki açıklamasında Palace'a katılmanın kendisi için bir onur olduğunu belirten Frank, yeni takımını "İngiltere ve Premier Lig'de ikonik bir kulüp" olarak nitelendirdi.

Premier Lig'in ilk 10 haftasında 7 puanla son sırada bulunan başkent temsilcisi, perşembe günü Pierre Sage ile yollarını ayırmıştı.

Londra ekibi, milli aranın ardından 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Coventry City ile karşılaşacak.

2021'de Brentford'u Premier Lig'e çıkaran Thomas Frank, Haziran 2025'te Tottenham'ın başına geçmiş ancak 8 ay sonra görevine son verilmişti.

Kaynak: AA
FutbolGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor’dan TFF’ye olay tepki Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Yeniden İstanbul’a gelmek üzere Kim Min-Jae’den Süper Lig devine yeşil ışık Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min-Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu’da seyir halindeyken tutuştu Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu'da seyir halindeyken tutuştu
Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi! 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı
21:32
7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan şikayetçi oldu Suçlamalar çok ciddi
7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi
21:25
Berke Özer’in muhteşem performansı Avrupa basınında manşetlerde
Berke Özer'in muhteşem performansı Avrupa basınında manşetlerde
20:09
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
19:43
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 21:36:43. #.0.3#
SON DAKİKA: 53 yaşındaki Thomas Frank, Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android