57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te başladı - Son Dakika
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57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te başladı

25.05.2022 15:11

- 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te başladı Şampiyonaya 45 ülkeden 510 sporcu katılıyor 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, 45 ülkeden 510 sporcunun katılımıyla Gaziantep'te başladı.

- 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te başladı

Şampiyonaya 45 ülkeden 510 sporcu katılıyor

GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, 45 ülkeden 510 sporcunun katılımıyla Gaziantep'te başladı. Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başlayan ve 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan şampiyonada, ilk gün müsabakaları dikkat çekti.

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası 45 ülkeden 510 sporcunun katılımıyla Gaziantep'te başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Karataş Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda ilk gün müsabakaları ile başlayan 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda heyecanlı karşılaşmalar dikkat çekti.

Türkiye'den 21 sporcu altın madalya mücadelesi verecek

Şampiyonaya Türkiye'den katılan kumite erkek sporcular Eray Şamdan (60 kg), Burak Uygur (67 kg), Erman Eltemur (75 kg), Eren Akkurt (75 kg), Murat Öz (84 kg), Ömer Faruk Arslan (+84 kg), Rıdvan Kaptan (+84 kg), Ömer Abdurrahim Özer (+84 kg), Fatih Şen (+84 kg) ile kumite kadın sporcular Serap Özçelik Arapoğlu (50 kg), Tuba Yakan (50 kg), Merve Çoban (61 kg), Eda Eltemur (68 kg), Meltem Hocaoğlu Akyol (+68 kg), kata erkek sporcular Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş kata kadın sporcular Dilara Bozan, Zehra Kaya, Damla Su Türemen ve Damla Pelit ülkemizi temsil edecek.

17 Türk hakem tatamilerde görev alacak

Şampiyonada Türk hakemler Mehmet Akif Gürbüz, Çetin Demirel, Pınar Güzel Gürbüz, Uğur Kobaş, Cemil Çakır, Alper Cemil Yiğitoğlu, Salih Süer, Hazim Özdemir, Cenap Türkeri, Nizam Baran, İlker Bora Akıl, Ahmet Acar, Fatma Aktepe, Savaş Öz, Yaşar Coşkun, Şeyhmus Bayraba ve İsmail Günay tatamilerde görev yapacak.

Toplam 45 ülkeden 510 sporcunun katılımıyla Gaziantep'te başlayan 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, 29 Mayıs 2022 Pazar günü sona erecek.

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te başladı
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te başladı
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te başladı
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te başladı
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te başladı

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57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te başlıyor 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te başlıyor GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası başladı GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te başladı - Son Dakika


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