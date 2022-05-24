57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası yarın Gaziantep'te başlıyor

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası yarın Gaziantep'te başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25-29 Mayıs tarihlerinde Şahinbey Kapalı Spor Salonu'ndaki organizasyonda Türkiye'yi, 9'u kadın 12'si erkek toplam 21 sporcu temsil edecek. Şampiyonaya 45 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyon Başkanı Aslan Abid Uğuz, daha önce olduğu gibi bu şampiyonada da yine genel sıralamada zirvede yer almayı hedeflediklerini belirterek, "Bu şampiyonada başarımızı ve madalya sayımızı artıracağız. İstanbul ve Kocaeli'nde uzun süredir kamp yapıyoruz ve sporcularımız form olarak iyi durumda. Üçüncü ve son kampımızı da Gaziantep ilinde gerçekleştirdik. İnşallah buradan çok sayıda madalya ile ayrılacağız." değerlendirmesinde bulundu.

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası milli takımı temsil edecek 21 sporcu, sıkletleri ve kategorileri şöyle:

Kadınlar:

Ferdi Kata??: Dilara Bozan

Kumite 50 kilo?: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 ?kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo?: Merve Çoban

Kumite 68 kilo?: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo?: Meltem Hocaoğlu Akyol

Takım Kata: Dilara Bozan, Zehra Kaya, Damla Su Türemen, Damla Pelit

Takım Kumite: Eda Eltemur, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu Akyol, Tuba Yakan

Erkekler:

Ferdi Kata??: Ali Sofuoğlu

Kumite 60 kilo?: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo?: Burak Uygur

Kumite 75 kilo: Eren Akkurt, Erman Eltemur

Kumite 84 kilo: Murat Öz

Kumite +84 kilo: Ömer Faruk Arslan, Rıdvan Kaptan, Ömer Abdürrahim Özer, Fatih Şen

Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Takım Kumite: Burak Uygur, Erman Eltemur, Murat Öz