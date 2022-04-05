57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı - Son Dakika
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı

05.04.2022 11:05
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı

"Tarihe, Doğaya Saygı" temasıyla, T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turu için geri sayım başladı.

"Tarihe, Doğaya Saygı" temasıyla, T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turu için geri sayım başladı.

Dev organizasyon 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Bodrum'dan İstanbul'a 1303 km sürecek. "Tour of Türkiye" kullanımı ile uluslararası tanıtım gücünü artıracak organizasyon, canlı yayınlanacak ve yerli-yabancı çok sayıda medya kuruluşunun haberleriyle tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşacak.

Hem 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayacak olan pedallar, sergileyecekleri üst düzey rekabet ile unutulmaz bir yarışın ortaya çıkmasını da sağlayacak.

Yenilenen parkuru ile uluslararası bisiklet ekosisteminden çok olumlu geri dönüşler alan Tour of Türkiye'nin 2022 yılı etap programı, etapların başlangıç ve tahmini bitiş saatleri ise ise şöyle olacak:

10 Nisan: Bodrum - Kuşadası (09.00 - 14.00)

11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı (10.45 - 14.30)

12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka) (11.50 - 14.30)

13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (10.50 - 14.30)

14 Nisan: Manisa - Ayvalık (10.00 - 14.30)

15 Nisan: Edremit (Akçay) - Eceabat (57.Alay Şehitliği) (09.30 - 14.35)

16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ (11.00 - 14.30)

17 Nisan: İstanbul - İstanbul (08.15 - 11.31) - İSTANBUL

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Nisan 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Nisan 2022 Haftanın tarihine bakış Haftanın tarihine bakış

İstanbul, Bisiklet, Türkiye, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı - Son Dakika


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