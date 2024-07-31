57. TSYD Ankara Kupası Basın Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

57. TSYD Ankara Kupası Basın Toplantısı Yapıldı

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak 57. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Kupası'nın basın toplantısı, TSYD Ankara şubesinde gerçekleştirildi. Toplantıda, bilet satışları ve maç öncesi değerlendirmeler yapıldı. Her iki takımın teknik direktörleri ve oyuncuları, Ankaralı futbolseverlere güzel bir maç izletmek istediklerini belirtti.

31.07.2024 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 57. TSYD Ankara Kupası basın toplantısı yapıldı

ANKARA - MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak 57. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Kupası'nın basın toplantısı, TSYD Ankara şubesinde gerçekleştirildi.

57. kez düzenlenecek Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 2 Ağustos saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde TSYD Ankara şubesinde gerçekleştirilen toplantıya, TSYD Ankara Asbaşkanı Orhan Kemal Erkılıç ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe ve oyunculardan Mikail Okyar, Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan ve oyunculardan Ali Kaan Güneren yer aldı.

Orhan Kemal Erkılıç: "Kazanan Ankara olsun"

Bilet satışlarının devam ettiğini dile getiren Orhan Kemal Erkılıç, "Mücadelenin maç bilet fiyatları kale arkası 100 lira olarak belirlendi, maraton 150 TL, kapalı 200 TL, VIP 400 TL ve localar 600 TL olarak belirlendi. Şu anda bilet satışları devam ediyor. İlgi gayet iyi durumda. Ben kazanan Ankara olsun diyerek sözü hocalarımıza bırakmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Recep Karatepe: "Ankaralı futbolseverlere güzel bir şölen izletmek isteriz"

En önemlisinin saygı çerçevesinde sağlıklı, kazasız, belasız bir şekilde organizasyonun bitmesi olduğuna dikkati çeken Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, "İki kulüp de geçmişinde birçok kez karşı karşıya geldi. Hem ülke futbolunda hem Avrupa'da hem ülkeye yetiştirdiği oyuncular anlamında da futbola çok değer katmış iki kulübün bu güzel organizasyonla beraber bir maça çıkacak olması çok önemli. Bizim için de geçen haftadan itibaren başlayan ve Beşiktaş ile oynadığımız bir ciddi provamız oldu. Şimdi her iki takımın da evinde Eryaman Stadı'nda güzel bir organizasyona çıkacağız. Açıkçası TSYD Kupası dendiği zaman benim aklıma gelen, benim gençliğimden, çocukluğumdan itibaren aklıma gelen İKİ tane takım var, biri Ankaragücü, biri Gençlerbirliği. O yüzden benim için çok özel bir maç. Kendi takımımı tekrardan test etmek, görmek anlamında benim için özel bir maç olacak. Tabii bunların hepsinin öncesinde iki takımın hem ezeli bir rakip aynı zamanda da ebedi bir dostluğu var. Yüzyıllara dayanan bir dostluğu var. Bu aynı şekilde saygı çerçevesinde en önemlisi de sezona bir hafta kalmışken Ankaralı futbolseverlere sakatlıksız, kazasız, belasız, festival havasında güzel bir şölen izletmek isteriz. Umarım güzel bir cuma akşamında Ankaralı sporseverlere güzel bir maç seyrettiririz. Sonuç olarak her iki takımın da 17 kere kazanmış olduğu bir kupa var inanıyorum ki cuma günü biz bir fazla alarak bu kupaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Cihat Arslan: "Hak eden kazandıktan sonra kaybeden de her zaman mutlu olur"

İki köklü camianın karşılaşmasının çok değerli bir şey olduğunu söyleyen Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında takımlara değer katan rakipleridir, rakibiniz yoksa sizin hiçbir değeriniz yoktur. Yani rakipsiz kimse büyük değildir. O yüzden rakibimiz Gençlerbirliği olduğu için ben çok gururluyum. Çünkü çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Futbolculuk dönemimizden de çok büyük hatıraları var bizde. Türk futbolunda çok önemli genç oyuncular yetiştirdi, misyonunu gençler üstünden kurdu ve Türkiye'de çok büyük devrimler yaptı bu kulüp. Biz de Ankaragücü olarak tabii ki geçen sene herkesin küme düşmez dediği bir takımdık. 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' derler Anadolu'da, işte biz de bunu başarmaya çalışacağız. Tabii çok güçlü bir taraftar ve çok isteyen bir taraftar grubumuz var. Bunun da farkındayız. Ben bu maçı şöyle değerlendiriyorum, biz bu maça çok değer katmıyoruz, bu maç bize değer katıyor. Ben öyle görüyorum yani bu organizasyonda yer aldığımız için Cihat Arslan olarak çok gururlu hissediyorum. Sahada tabii ki kazanmak istiyoruz. Herkes kazanmak istiyor, antrenman maçında bile kazanmak istiyor ama önceliğimiz hem Ankara kazansın hem de camialar kazansın. Biz kaybetsek de bazen takımımızın iyi kötü yönlerini irdeleyerek, analiz ederek kazanmış oluyoruz ama kazanmak istiyoruz. Hocamın dediği gibi tabii ki kupayı biz de istiyoruz. Hak eden kazandıktan sonra kaybeden de her zaman mutlu olur. Adil bir yönetim ve adil bir müsabaka olduktan sonra zaten herkes birbirinin kardeşi, arkadaşı, meslektaşı."

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Türkiye, Eryaman, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 57. TSYD Ankara Kupası Basın Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 23:54:49. #1.11#
SON DAKİKA: 57. TSYD Ankara Kupası Basın Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement