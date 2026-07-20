59. Dikmen Yağlı Güreşleri Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

59. Dikmen Yağlı Güreşleri Sona Erdi

20.07.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Dikmen ilçesinde düzenlenen 59. Geleneksel Yağlı Güreşleri, Sırık Kebabı ve Keşkek Festivali tamamlandı. 357 pehlivanın katıldığı etkinlikte Mustafa Taş başpehlivan oldu, 4,5 ton sırık kebabı tüketildi.

Sinop'un Dikmen ilçesinde bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Dikmen Yağlı Güreşleri, Sırık Kebabı ve Keşkek Festivali, sona erdi.

"Karadeniz'in Kırkpınar'ı" adlandırılan organizasyon, Dikmen Şehit Ercüment Türkmen Güreş Alanı'nda düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden 12'si başpehlivan 357 pehlivanın er meydanına çıktığı festival, büyük heyecana sahne oldu.

???????Festival kapsamında katılımcılara, coğrafi işaret tescilli Dikmen sırık kebabı ile keşkek ikram edildi. Organizasyon süresince yaklaşık 4,5 ton sırık kebabının tüketildiği bildirildi.

Festivalde bir konuşma yapan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yağlı güreşlerin Türk kültüründeki yerine değinerek "Dikmen er meydanı, Karadeniz'de yiğitliğin, mertliğin ve kardeşliğin simgesidir. Ata sporumuz yağlı güreş, sadece bir spor müsabakası değil, geleneklerimizi yarınlara taşıyan en önemli değerlerimizden biridir. Yağlı güreş bizi biz yapan değerimizdir." ifadelerini kullandı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise organizasyonun birlik ve beraberliğe sağladığı katkıya vurgu yaparak pehlivanlara başarılar diledi.

Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar da yarım asrı aşan geleneği gelecek kuşaklara aktarma kararlılığında olduklarını dile getirdi.

Kıran kırana geçen mücadelelerin sonunda Mustafa Taş, 59. Geleneksel Dikmen Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olarak altın kemeri boynuna taktı.

Programa, Dikmen Kaymakamı İslam Timur, Sinop Üniversitesi Rektörü Şakir Taşdemir, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Türkmen ve Ecevit Dinç, AK Parti Dikmen İlçe Başkanı Ergün Toygar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Festival, Etkinlik, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 59. Dikmen Yağlı Güreşleri Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
Hastanede akılalmaz hata Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Trump’tan İran’ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil Trump'tan İran'ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil
3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar 3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı? Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar
Sürüler halinde Türkiye’ye geliyorlar İstanbul’dan sonra o ili de sardılar Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:03
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL’lik servete ortak oldu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
09:25
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
08:05
Lamine Yamal’dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler
Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler
07:56
İzmit Belediyesi’ne operasyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 10:48:28. #7.12#
SON DAKİKA: 59. Dikmen Yağlı Güreşleri Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.