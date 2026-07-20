59. Dikmen Yağlı Güreşleri Sona Erdi

Sinop'un Dikmen ilçesinde bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Dikmen Yağlı Güreşleri, Sırık Kebabı ve Keşkek Festivali, sona erdi.

"Karadeniz'in Kırkpınar'ı" adlandırılan organizasyon, Dikmen Şehit Ercüment Türkmen Güreş Alanı'nda düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden 12'si başpehlivan 357 pehlivanın er meydanına çıktığı festival, büyük heyecana sahne oldu.

???????Festival kapsamında katılımcılara, coğrafi işaret tescilli Dikmen sırık kebabı ile keşkek ikram edildi. Organizasyon süresince yaklaşık 4,5 ton sırık kebabının tüketildiği bildirildi.

Festivalde bir konuşma yapan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yağlı güreşlerin Türk kültüründeki yerine değinerek "Dikmen er meydanı, Karadeniz'de yiğitliğin, mertliğin ve kardeşliğin simgesidir. Ata sporumuz yağlı güreş, sadece bir spor müsabakası değil, geleneklerimizi yarınlara taşıyan en önemli değerlerimizden biridir. Yağlı güreş bizi biz yapan değerimizdir." ifadelerini kullandı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise organizasyonun birlik ve beraberliğe sağladığı katkıya vurgu yaparak pehlivanlara başarılar diledi.

Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar da yarım asrı aşan geleneği gelecek kuşaklara aktarma kararlılığında olduklarını dile getirdi.

Kıran kırana geçen mücadelelerin sonunda Mustafa Taş, 59. Geleneksel Dikmen Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olarak altın kemeri boynuna taktı.

Programa, Dikmen Kaymakamı İslam Timur, Sinop Üniversitesi Rektörü Şakir Taşdemir, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Türkmen ve Ecevit Dinç, AK Parti Dikmen İlçe Başkanı Ergün Toygar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.