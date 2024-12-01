Gaziantep'te 6. Gazi Yarı Maratonu Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te 6. Gazi Yarı Maratonu Coşkuyla Başladı

Gaziantep\'te 6. Gazi Yarı Maratonu Coşkuyla Başladı

Gaziantep'te düzenlenen 6. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, bin 115 profesyonel atlet ve 25 bin sivil vatandaşın katılımıyla başladı.

01.12.2024 11:08  Güncelleme: 11:17
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Gaziantep'te düzenlenen 6. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, bin 115 profesyonel atlet ve 25 bin sivil vatandaşın katılımıyla başladı. Etkinlik, Antep Savunması'nda şehit düşen 6 bin 317 kahramanın anısını ve binlerce gazinin hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlendi.

Gaziantep'te düzenlenen 6. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na 24 farklı ülkeden 142 yabancı sporcu ile 53 farklı şehirden 973 Türk sporcuyu katıldı. Toplamda 10 kilometrelik parkurda 728, 21 kilometrelik parkurda ise 387 sporcu mücadele etti. Katılımcılar arasında 836 erkek ve 279 kadın sporcu yer aldı.

Fatma Şahin: "6 bin 317 şehit ve binlerce gazimiz için koşuyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'i spor şehri yapmak için yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, "Bugün 6 bin 317 şehidimiz ve binlerce gazimiz için koşuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için koşuyoruz. Bugün Gazi Meclisimiz için koşuyoruz. Dünyada barışı tesis etmek için bir mesaj veriyoruz. 100 yıl önce ecdat zerdali çekirdeği ile açlığa direndi, vazgeçmedi. Toprağı için, ay yıldızlı bayrağı için mücadele etti. Şahinbey'in torunları koşmaya hazır. Her bir sporcumuza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Vali yardımcısı Kaptan, sporculara başarılar diledi

Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nun 6. kez düzenlendiğini hatırlatarak, "Sporculara başarılar diliyorum. Emeği geçen başta Başkan Fatma Şahin olmak üzere herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Nihat Bağcı: "Federasyon olarak her yıl bu anlamlı koşuya destek veriyoruz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı ise Gazi Yarı Maratonu'na katılan sporculara burada bulundukları için teşekkürlerini sunarak, "Bu anlamlı koşuya biz federasyon olarak her yıl destek vermeye çalışıyoruz. Yarışmada ter dökecek her bir sporcumuza başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyelerinin işaretiyle 10 kilometre koşusu start aldı. Ardından 21 kilometre koşusuna geçildi. Profesyonel atletlerin yarışmasının ardından, 25 bin sivil vatandaşın katıldığı Halk Koşusu büyük bir coşkuya sahne oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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