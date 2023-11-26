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6 gollü çılgın maç! Çarşambaspor, Perşembespor'un ümitlerini son anda yıktı - Son Dakika

6 gollü çılgın maç! Çarşambaspor, Perşembespor'un ümitlerini son anda yıktı

Sosyal medyanın gündemine oturan Perşembespor-Çarşambaspor maçı 3-3 berabere bitti. Perşembespor, maçın başlarında 2-0 öne geçse de, Çarşambaspor 90+5'te attığı golle 1 puan almayı başardı.

6 gollü çılgın maç! Çarşambaspor, Perşembespor\'un ümitlerini son anda yıktı
26.11.2023 - 17:04,  Güncelleme: 17:14
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12'nci grubun 7'nci haftasında Perşembespor ile Çarşambaspor kozlarını paylaştı. Sosyal medyada aylar öncesinden gündem olan maç tam 6 gole sahne oldu.

PERŞEMBESPOR, KAÇTI ÇARŞAMSPOR KOVALADI

Perşembespor'un gollerini 8. dakikada Batuhan Akıncı, 12. dakikada Yasin Öztop ve 37. dakikada Tansu Yazıcı kaydetti. Çarşambaspor'un golleri ise 28 ve 46. dakikalarda Abdulkadir Kaplan, 90+5. dakikada Hayri Kıcıkoğlu'ndan geldi.

PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Özellikle sosyal medyada gündeme oturan maç 3-3 eşitlikle sona erdi. Perşembespor maçta 2-0 öne geçse de Çarşambaspor 90+5'te attığı golle müsabakadan 1 puanla ayrıldı.

6 gollü çılgın maç! Çarşambaspor, Perşembespor'un ümitlerini son anda yıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Çarşambaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 6 gollü çılgın maç! Çarşambaspor, Perşembespor'un ümitlerini son anda yıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 gollü çılgın maç! Çarşambaspor, Perşembespor'un ümitlerini son anda yıktı - Son Dakika
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