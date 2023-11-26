6 gollü çılgın maç! Çarşambaspor, Perşembespor\'un ümitlerini son anda yıktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12'nci grubun 7'nci haftasında Perşembespor ile Çarşambaspor kozlarını paylaştı. Sosyal medyada aylar öncesinden gündem olan maç tam 6 gole sahne oldu.
Perşembespor'un gollerini 8. dakikada Batuhan Akıncı, 12. dakikada Yasin Öztop ve 37. dakikada Tansu Yazıcı kaydetti. Çarşambaspor'un golleri ise 28 ve 46. dakikalarda Abdulkadir Kaplan, 90+5. dakikada Hayri Kıcıkoğlu'ndan geldi.
Özellikle sosyal medyada gündeme oturan maç 3-3 eşitlikle sona erdi. Perşembespor maçta 2-0 öne geçse de Çarşambaspor 90+5'te attığı golle müsabakadan 1 puanla ayrıldı.
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