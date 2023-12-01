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İrfan Can Kahveci'nin facia skor sonrası gözü döndü! Tribüne dalmaması için stat güvenliği zor tuttu - Son Dakika

İrfan Can Kahveci'nin facia skor sonrası gözü döndü! Tribüne dalmaması için stat güvenliği zor tuttu

Nordsjaelland karşısında 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de maçın son düdüğüyle birlikte İrfan Can Kahveci, tribündeki taraftarlarla tartıştı. Kendisine yapılan tepki sonrası çılgına dönen Kahveci'yi taraftarlarla karşı karşıya gelmemesi için stat güvenliği güçlükle engelledi.

01.12.2023 - 08:58,  Güncelleme: 09:21
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olurken, karşılaşma sonrası İrfan Can Kahveci sinirden çılgına döndü.

STAT GÜVENLİĞİ ARAYA GİRDİ

Kendisine tepki gösteren taraftarların olduğu tribüne doğru hareketlenmek isteyen İrfan Can Kahveci'yi önce takım arkadaşı Bright Osayi-Samuel sakinleştirmeye çalıştı. Samuel'in çabası yeterli olmazken siniri yatışmayan Kahveci'yi tutmak için araya stat güvenliği girdi.

SONRADAN OYUNA GİRDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlamayan İrfan Can Kahveci, mücadeleye 62. dakikada Cengiz Ünder'in yerine dahil oldu.

6 gollü mağlubiyet sonrası sinirden gözü kararan İrfan Can Kahveci tribüne dalıyordu! Stat güvenliği zor zapt etti

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'nin facia skor sonrası gözü döndü! Tribüne dalmaması için stat güvenliği zor tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'nin facia skor sonrası gözü döndü! Tribüne dalmaması için stat güvenliği zor tuttu - Son Dakika
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