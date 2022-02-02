6 konfederasyonun en iyi futbol kulüpleri sahada

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El-Cezire'nin mücadele edeceği 18. Kulüpler Dünya Kupası, yarın başlayacak.

Daha fazla kulübün katılımıyla 2021 yazında Çin'de düzenlenmesi planlanan turnuvanın, takvimdeki sıkışıklık nedeniyle aralık ayında, eski formatıyla Japonya'da yapılması kararlaştırıldı. Fakat Japonya, Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek ev sahipliğinden çekildi.

FIFA'nın değerlendirmesinin ardından BAE'ye verilen 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3-12 Şubat tarihlerinde başkent Abu Dabi'de düzenlenecek.

Turnuvadaki ilk mücadelede, ev sahibi kontenjanından katılan BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Cezire ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu'nun (OFC) belirlediği Tahiti kulübü Pirae karşılaşacak. Başlama vuruşu yarın TSİ 19.30'da yapılacak maçı kazanan takım tur atlayacak.

Pirae, Yeni Zelanda'daki izolasyon ve karantina protokolleri nedeniyle turnuvaya katılamayacağını bildiren Auckland City'nin yerine Okyanusya'yı temsil edecek.

Müsabakanın galibi, 6 Şubat'taki 2. turda, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Suudi Arabistan ekibi El-Hilal ile karşı karşıya gelecek.

Diğer 2. tur maçı ise 5 Şubat'ta Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Mısır'ın El-Ehli ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Monterrey takımları arasında oynanacak.

Chelsea 9 Şubat'ta sahaya çıkacak

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Palmeiras, kupaya yarı finalden itibaren katılacak. Brezilya kulübünün 8 Şubat'ta yapılacak yarı finaldeki rakibi, El-Ehli - Monterrey karşılaşmasının galibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea de turnuvaya yarı finalde dahil olacak. 2012 finalisti İngiliz ekibi, El-Hilal ile ilk turu geçen takım arasındaki maçın galibiyle 9 Şubat'ta karşılaşacak.

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 12 Şubat'ta Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

Önceki turnuvada Alman kulübü Bayern Münih, Meksika'nın Tigres takımını 1-0 yenerek kupayı 2. kez müzesine götürmüştü.