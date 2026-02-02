6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

6 maçta 1 kez kazanan Manchester United\'ın başına geçti, 3\'te 3 yapıp gönülleri fethetti
02.02.2026 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son 6 maçta 1 kez kazanan Manchester United, geçici olarak göreve getirdiği Michael Carrick yönetiminde çıktığı 3 maçta 3 galibiyet elde ederek, Premier Lig'de 7. sıradan 4. sıraya kadar yükseldi. Bu sonuçlar üzerine Manchester Unitedlı taraftarlar, genç hocanın önümüzdeki sezonda da takımda kalmasını istedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Ruben Amorim'in ayrılığının ardından geçici teknik direktörlük görevine getirilen Michael Carrick, harika bir başlangıç yaptı.

6 MAÇTA KEZ KAZANMIŞLARDI, CARRICK İLE 3'TE 3 YAPTILAR

Carrick'ten önce 6 maçta 1 kez kazanabilen Manchester United, Carrick yönetiminde ligde sırasıyla Manchester City, Arsenal ve Fulham'ı mağlup ederek 3'te 3 yaptı. 44 yaşındaki teknik adamın göreve geldiği 21. hafta sonunda 7. sırada yer alan Manchester temsilcisi, üç basamak birden yükselerek Premier Lig'de 4. sıraya çıktı. Ayrıca United, 21. haftada lider Arsenal ile arasındaki 17 puanlık farkı, 24. hafta itibarıyla 12 puana indirdi. Amorim sonrası kısa sürede önemli rakipler karşısında alınan üç galibiyetle Michael Carrick, performansıyla dikkat çekti.

TARAFTARLAR KALMASINI İSTİYOR

Michael Carrick yönetiminde çıktığı 3 maçta Manchester United, rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde 4 gol gördü. Oynattığı hücum futboluyla 44 yaşındaki teknik adam, seyir zevki yüksek bir takım görüntüsü ortaya koydu. Manchester Unitedlı taraftarlar, genç hocanın önümüzdeki sezonda da takımda kalması için yönetime baskı yapmaya başladı.

Manchester United, Michael Carrick, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Domenico Tedesco’dan dünyaca ünlü golcüye veto Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Tarkan’ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

17:42
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 18:33:50. #7.11#
SON DAKİKA: 6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.