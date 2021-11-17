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60 pilotun katılacağı şampiyonanın lansman toplantısı yapıldı - Son Dakika

60 pilotun katılacağı şampiyonanın lansman toplantısı yapıldı

17.11.2021 19:46
60 pilotun katılacağı şampiyonanın lansman toplantısı yapıldı

Sakarya'da gerçekleştirilecek olan ve Türkiye genelinden 60 pilotun katılacağı 2021 Petlas Türkiye Off-road Şampiyonası'nın lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya'da gerçekleştirilecek olan ve Türkiye genelinden 60 pilotun katılacağı 2021 Petlas Türkiye Off-road Şampiyonası'nın lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun her alanında dünyanın sayılı şampiyonalarına ve projelerine imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2021 Petlas Türkiye Off-road Şampiyonası 5. Ayak Yarışları'nın lansman toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tanıtıma Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Erol Bakan ve otomobil kulüpleri üyeleri katıldı. Lansmanda yarışlarla ilgili bilgi veren Başkan Ekrem Yüce, şampiyonanın 20 ve 21 Kasım'da Poyrazlar ile Karaköy'deki oluşturulan pistlerde yapılacağını söyledi. Yüce, Türkiye'nin farklı illerinden 60 pilotun katılacağı heyecan dolu şampiyonada ülke genelinden yüzlerce sporseveri ağırlayacaklarını belirterek, Sakaryalıları orman ve drag pistindeki heyecanı izlemek için oluşturulan izleme alanlarına davet etti.

Motor ve otomobil sporları konusunda ülkemizin en modern tesisi olacak

'Spor Ada Vizyon' projesiyle Sakarya'ya ülkenin en modern tesisinin kazandırılacağını belirten Başkan Yüce, "Şehrimizi örümcek ağı gibi saracak bisiklet yolları projemiz devam ediyor. SAKBİS'ler sayesinde bisikleti olmayan hemşerilerimizin sağlıklı ve çevre dostu ulaşımı tercih etmelerine vesile oluyoruz. Hamdolsun bu çalışmalarımız sonuçlarını verdi ve dünyada sadece 14 şehrin sahip olduğu Bisiklet Şehri Unvanını almaya hak kazandık. Bugün hep birlikte Spor şehri Sakarya için hayata geçirdiğimiz yeni bir projemizi 'Spor Ada Vizyon Projesini' konuşacağız. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile bir protokol imzaladık. Protokol ile hayata geçireceğimiz proje kapsamında kuracağımız yapı, motor ve otomobil sporları konusunda ülkemizin en modern tesisi olacak. Adapazarı sınırları içerisinde yer alacak pist toplamda 260 dönüm arazi üzerine kurulacak. Sakarya'mızı bu vesileyle hafta sonu gerçekleştirilecek olan heyecan dolu izlemeye bekliyoruz" dedi.

Otomobil ve motor sporları konusunda ülkemizin merkezlerinden biri haline geleceğiz

Proje kapsamında alana drag, kartin, süpermoto, drif, off-road ve motokros pistinin yapılacağını söyleyen Başkan Yüce, "İçerisinde 850 metre drag pisti, 12 bin metrekare karting, süpermoto ve drift pisti, 2 bin metrelik offroad ve motokros pisti, tribünler ve sosyal tesisler yer alacak. Aslında pistin bir kısmını bu ay itibariyle kullanmaya başlıyoruz. Federasyonla birlikte Türkiye Off-road Şampiyonasının 5. Ayak yarışlarını proje alanı içerisinde gerçekleştireceğiz. Böylece inşallah otomobil ve motor sporları konusunda da ülkemizin en önde gelen merkezlerinden biri haline geleceğiz. Spor Ada Vizyon Projesinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Spor Şehri Sakarya'dan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu. - SAKARYA

60 pilotun katılacağı şampiyonanın lansman toplantısı yapıldı
60 pilotun katılacağı şampiyonanın lansman toplantısı yapıldı
60 pilotun katılacağı şampiyonanın lansman toplantısı yapıldı

Togo Cumhuriyeti, Otomobil, Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 60 pilotun katılacağı şampiyonanın lansman toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 60 pilotun katılacağı şampiyonanın lansman toplantısı yapıldı - Son Dakika
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