60 yaşındaki Mike Tyson yeniden ringe dönüyor! Bu sefer ki rakibi bomba

60 yaşındaki eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu ünlü boksör Mike Tyson, 19 yıl aradan sonra 2024 yılında ringlere geri dönmüştü.
İnternet ünlüsü ve profesyonel boksör Jake Paul ile karşı karşıya gelen Tyson, zorlu maçı kaybetmişti. Tartışmalı maç sonrası açıklamalarda bulunan Tyson "Bunun son dövüşüm olup olmayacağını bilmiyorum, durum bağlı ama sanmıyorum" demişti.
Mike Tyson'ın yeniden ringlere döneceği ve gösteri maçında ünlü boksör Floyd Mayweather ile karşı karşıya geleceği belirtildi. Maçın resmen onaylandığı ancak şu an için tarihinin belli olmadığı ifade edildi. 5 farklı sıklette dünya şampiyonluğu olan büyük isim Floyd Mayweather, 4 büyük federasyonda (WBC, WBA, IBF, WBO) kemer kazandı. Mayweather, çıktığı 50 maçta henüz yenilgi yüzü görmedi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?