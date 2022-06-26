600 pehlivan er meydanında - Son Dakika
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600 pehlivan er meydanında

26.06.2022 13:25
600 pehlivan er meydanında

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından organize edilen ve 600 güreşçinin mücadele edeceği 'Merkezefendi 2. Yağlı Güreşleri', yoğun katılımla başladı.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından organize edilen ve 600 güreşçinin mücadele edeceği 'Merkezefendi 2. Yağlı Güreşleri', yoğun katılımla başladı.

Merkezefendi Belediyesi'nin ata sporu olan güreşe destek olmak ve sporseverlere heyecan dolu mücadeleleri seyretmek amacıyla ikinci kez düzenlediği Merkezefendi 2. Yağlı Güreşleri, Şemikler Spor Tesisi'nde başladı. 13 kategoride gün boyu devam edecek olan müsabakalarda, 30'u başpehlivan olmak üzere toplamda 600 pehlivan mücadele edecek. Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar yoğun katılım ile devam ederken, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'da güreşçilere başarılar diledi.

"Bir festival ve şölen havasında da geçiyor"

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, gelenekleri yaşatmaya devam edeceklerini ve çevre illerden de güreş severlerin geldiğini belirterek, "Merkezefendimizde 2. Yağlı güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hep söylüyoruz, geleneklerimizi ve göreneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Maalesef gençlerimizin bazı geleneklerden haberi yok. Ata sporumuzu gençlerimize öğretmemiz gerekiyor, bunlar bizim gururumuz. İlkini geçen sene gerçekleştirdik ve bu yıl ikincisi büyük katılım, coşkuyla kutlanıyor. Sadece il geneli değil çevre illerden de katılım var. Sadece güreş değil bir festival ve şölen havasında da geçiyor. Denizli hemşehrilerimize biraz nefes aldırabildiysek bizim için ne mutlu. Spora desteğimiz 3 yıldır aralıksız devam ediyor. İlçemizde kalıcı olması için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 600 pehlivan er meydanında - Son Dakika

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