61. Cumhurbaşkanlığı Bisitlet Turu'nun Çeşme Selçuk etabı ile start aldı

Çeşme'den start alan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 154.7 kilometrelik Çeşme- Selçuk etabını Team Flanders-Baloise Takımı'ndan Tom Crabbe 3 saat 23 dakika 57 saniye ile kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Takımı'ndan Ramazan Yılmaz tekerlek farkı ile 4'üncü olarak daima hatırlanacak bir başarı elde etti ve 12 puan kazanarak mayo şansını artırdı.

Çeşme-Selçuk etabında finiş çizgisini ilk sırada geçen Belçikalı sporcu Tom Crabbe, böylesine önemli bir organizasyonda yarış kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Crabbe, "Bu benim Türkiye ye ilk gelişim. Bunun zor ve sıcak bir yarış olacağını biliyordum. Belçika'da henüz böyle sıcak bir hava yaşamadık şu ana kadar. Türkiye Turu'nda sprinterlere hitap eden fırsatlar olacağını da biliyordum. Ama bu fırsatların ilkini değerlendirmek benim için çok iyi oldu. Bir yıl önce de bu yarışa gelmek istemiştim ama seçilmemiştim. Geçe yıldan bu yana kendimi geliştirdim ve bugün en iyi performansımı göstermeye çalıştım. Son 100 metrede bugün olduğu gibi uygun boşluğu yakalayabilmek için çok çalıştım. Bu biraz da içgüdülerimle gerçekleşti. Sezon başında kazanmış olduğum Etoile de Besseges ve Vuelta a Andalucia'daki finişler yokuş yukarıydı. Bugün düz bir etabı kazanmaktan dolayı mutluyum. Uzun bir hafta olacak ve elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

27 ülke, 23 takım ve 158 sporcu yarışıyor

27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcunun katılımı ile turun ilk startı verildi. Start alanında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürü, aynı zamanda TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Bisiklet Federasyonu Başkanvekili Fikret Hayali, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Sedat Fırat hazır bulundu. Toplam uzunluğu 1133 kilometre olan 61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turuna 27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcu iştirak ediyor. Yarış 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek. Ankara finişi böylece 27 yıl sonra gerçekleşmiş olacak. - İSTANBUL