61. Türkiye Bisiklet Turu Başlıyor

06.05.2026 03:28
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 yıl sonra Ankara'da final etabı ile gerçekleştirilecek.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026) Yarış Direktörü Vladimiros Petsas, organizasyonun her yıl geçmiş tecrübelerden beslenerek daha ileri taşındığını ve uluslararası bisiklet takvimindeki yerini giderek güçlendirdiğini söyledi.

Takımlara iyi bir yarış dileyen Petsas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve organizatörler için güvenliğin öncelikli konu olduğunu belirtti.

Hazırlıkların iyi gittiğini aktaran Petsas, organizasyonun gelişimine ilişkin, "Her yıl büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Çünkü geçmişimizden ders çıkarıyoruz. Her zaman ilerliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu neredeyse Fransa Turu ve diğer büyük organizasyonlarla aynı seviyede. İnsanlar da çok heyecanlı görünüyor, bu da bir başka ilerleme noktası. Çünkü her yıl sadece sporcuların değil, izleyen vatandaşların da sayısı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petsas, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yeniden UCI Yönetim Kurulu'na seçilmesinin Türk bisikleti adına önemli bir gelişme olduğunu belirterek, bunun Türkiye'nin büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini güçlendirdiğini ifade etti.

Takımlardan gelen geri bildirimlerin de önemli olduğuna dikkati çeken Petsas, Türkiye Turu'na katılan ekiplerden çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Müftüoğlu'na daveti için teşekkür eden Petsas, "Türkiye'deki arkadaşlarımla tekrar birlikte çalışacağım için gerçekten çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

Başkent 27 yıl sonra TUR'da

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı, 1999'dan bu yana ilk kez Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başkent, 3 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 8. etapla 61. turun kapanışına ev sahipliği yapacak.

Rota tersine döndü

TUR 2026, klasikleşen parkurun ters istikamette kurgulanmasıyla önceki yıllardan ayrılıyor.

Son yıllarda ağırlıklı olarak Akdeniz'den Ege'ye uzanan bir güzergah izleyen tur, bu yıl klasik rotanın tersine çevrilmesiyle Çeşme'den başlayacak ve Ege'den Akdeniz'e uzandıktan sonra Ankara'da sona erecek.

Etaplar

Çeşme-Selçuk etabıyla bugün başlayan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 etap sonunda 3 Mayıs'ta Ankara'da tamamlanacak.

TUR 2026'nın diğer etapları şöyle:

2. Etap (27 Nisan): Aydın-Marmaris, 152,8 kilometre

3. Etap (28 Nisan): Marmaris-Kıran, 132,7 kilometre

4. Etap (29 Nisan): Marmaris-Fethiye, 130,4 kilometre

5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti-Kemer, 180,7 kilometre

6. Etap (1 Mayıs): Antalya-Feslikan, 127,9 kilometre

7. Etap (2 Mayıs): Antalya-Antalya, 152,8 kilometre

8. Etap (3 Mayıs): Ankara-Ankara, 105,2 kilometre

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
