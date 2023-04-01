66 sene sonra bir ilk! Barcelona, Camp Nou'nun kapısına kilit vuracak - Son Dakika
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66 sene sonra bir ilk! Barcelona, Camp Nou'nun kapısına kilit vuracak

01.04.2023 09:54

Barcelona'nın 1957'den bu yana rakiplerini ağırladığı Camp Nou, yenileme çalışmaları sebebiyle gelecek sezon için kapılarını kilitliyor. Efsane stadyumun yenilenmesi adına 1.3 milyar sterlinlik bir harcama yapacak olan Katalan devi, 2023-2024 sezonu boyunca bir dönem Espanyol'un da kullandığı ve 55 bin 926 kişilik kapasiteye sahip Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nu kullanacak.

La Liga'da şampiyonluğa koşan Barcelona, gelecek sezon efsane stadı Camp Nou'yu yenileyecek. Katalan devi, ABD yatırım şirketleri Goldman Sachs ve JP Morgan ile anlaşmak üzere.

1.3 MİLYAR FON ALACAK

Hem belediye meclisini hem de UEFA'ya gelecek sezon maçlarını Camp Nou'da oynamayacağı yönünde bilgilen Barcelona, stadını yenilemek için ABD'li iki şirketten 1.3 milyar sterlinlik fon alacak.

1957'den bu yana bir ilk yaşanacak! Barcelona, Camp Nou'ya veda ediyor

YENİ STAT BELLİ OLDU

1957'den bu yana ilk kez evinden uzak kalacak Barcelona, 2023-2024 sezonunda maçlarını 55.926 kişi kapasiteli Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.

1957'den bu yana bir ilk yaşanacak! Barcelona, Camp Nou'ya veda ediyor
Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu
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Amerika Birleşik Devletleri, Barcelona, Camp Nou, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: 66 sene sonra bir ilk! Barcelona, Camp Nou'nun kapısına kilit vuracak - Son Dakika
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