663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yarı Finale Yükselen Başpehlivanlar Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yarı Finale Yükselen Başpehlivanlar Belli Oldu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde Yarı Finale Yükselen Başpehlivanlar Belli Oldu

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek final müsabakaları tamamlandı. Yarı finale yükselen başpehlivanlar Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan oldu. Bugün yapılacak yarı ve final müsabakalarıyla 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı belirlenecek.

07.07.2024 14:19
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda son gün kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Nefeslerin tutulduğu başpehlivanlık müsabakalarında çeyrek final müsabakası gerçekleştirildi. Çeyrek final müsabakasında rakipleriyle kol bağlayan 8 başpehlivandan 4'ü rakiplerini yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Kurada rakipleriyle eşleşen başpehlivanlardan Serhat Gökmen rakibi Hamza Özkaradeniz'i, Yusuf Can Zeybek rakibi Mustafa Arslan'ı, Mustafa Taş rakibi Enes Doğan'ı, Hüseyin Gümüşalan rakibi Ali Gürbüz'ü yendi.

Yarı finale kalan başpehlivanlar şöyle: Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan

Çeyrek finalde rakiplerine yenilerek, bu yıl ki Kırkpınar'a veda eden başpehlivanlar şöyle: Hamza Özkaradeniz, Mustafa Arslan, Enes Doğan ve Ali Gürbüz

Bugün, yarı ve final müsabakalarının tamamlanmasıyla 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı belli olacak. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yarı Finale Yükselen Başpehlivanlar Belli Oldu - Son Dakika
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