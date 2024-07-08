663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek birinci oldu - Son Dakika
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Spor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek birinci oldu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde Yusuf Can Zeybek birinci oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final müsabakasını takip etti. Başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'e kupasını Özgür Özel takdim etti.

08.07.2024 14:40  Güncelleme: 14:42
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni ilgiyle takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Akın, final müsabakasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile takip etti. Başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'e, kupasını Özgür Özel takdim etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Akın, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılarak güreşçilere destek verdi. Güreşleri ilgiyle izleyen Başkan Ahmet Akın, final müsabakalarını beraberinde; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile takip etti. Başpehlivanlık final maçında Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek, üst üste 2. kez 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Yusuf Can Zeybek'e altın kemeri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz takarken, kupasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel verdi.

" Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları olarak bu işin hakkını vereceğiz"

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek'i tebrik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Akın "Üst üste ikinci kez başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek kardeşime başarılarının devamını diliyorum. Güreşlere, Balıkesir'imizden katılan kardeşlerimi; takip ettim, geldim, izledim, yanlarında oldum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, alnından öpüyorum. Daha yeni başlıyoruz. Biz, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları olarak bu işin üstüne daha da gideceğiz, hakkını vereceğiz ve kardeşlerimi sonuna kadar destekleyeceğiz. İnşallah, artık Balıkesir'e bir altın kemer lazım. Onun için çalışacağız, biz çok çalışacağız. 20 ilçenin pehlivanları da bizim ata sporumuzun temsilcisi, hepimizin kardeşi, evlatlarımızdır. Sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz ve başaracağız. Hep yanlarındayız Allah'ın izniyle" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek birinci oldu - Son Dakika
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