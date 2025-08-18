664. Geleneksel Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri Talkavuk'a İhtişamla Yapıldı - Son Dakika
664. Geleneksel Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri Talkavuk'a İhtişamla Yapıldı

18.08.2025 12:46  Güncelleme: 12:48
Domaniç Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 664. Geleneksel Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri, yoğun katılım ve centilmenlikle dolu anlara ev sahipliği yaptı. Finalde Nedim Gürel, başpehlivanlık unvanını kazandı.

Domaniç Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 664. Geleneksel Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ebe Çamlığı Er Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Başpehlivanlık, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler gibi farklı kategorilerde yapılan müsabakalarda pehlivanlar kıran kırana mücadele etti. Centilmenlikleriyle izleyicilerin beğenisini kazanan sporcular, er meydanında unutulmaz anlar yaşattı.

Final müsabakasında Nedim Gürel, rakibi Ali Gürbüz'ü mağlup ederek başpehlivanlık unvanını kazandı. Arif Akın ve Feyzullah Aktürk ise üçüncülüğü paylaştı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Domaniç'in tarihi ve kültürel mirasına dikkat çekerek yağlı güreşlerin ata sporu olarak nesilden nesile aktarılan önemli bir değer olduğunu vurguladı. Kahveci, organizasyona katkılarından dolayı Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal ile Güreş Ağası İsmail Akgüneş'e teşekkür ederek pehlivanlara başarılar diledi.

Dualarla başlayan güreşlere; il protokolü, federasyon yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çevre illerden gelen çok sayıda sporsever katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Son Dakika

11:22
