Kırkpınar\'ın yeni başpehlivanı Erkan Taş: "Kendimi rüyada gibi hissediyorum"

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak altın kemeri takan Erkan Taş, ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Şükürler olsun şu an kendimi rüyada gibi hissediyorum" dedi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek altın kemerin sahibi olan Erkan Taş, ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyük sevinç yaşayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Taş, altın kemerin yıllardır kurduğu hayal olduğunu ifade etti.

"Şu an kendimi rüyada gibi hissediyorum"

Başpehlivan Erkan Taş, yaptığı açıklamada, "Altın kemeri takmak hepimizin hayaliydi. Şükürler olsun şu an kendimi rüyada gibi hissediyorum. Çok mutluyum çok gururluyum. Üzerimizde emeği olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na, bizi seven Sinoplu hemşehrilerimize, aileme, amcama, babama, hepsine, bütün seyircilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kırkpınar finaline yakışır bir müsabaka oldu. Feyzullah Aktürk çok formdaydı. Kıyasıya bir mücadele oldu. Bana nasipmiş, ben kazandım. Allah'a şükürler olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"Ha Erkan olmuş ha ben şampiyon olmuşum hiç fark etmez"

2022 yılında düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan ve bu yıl üçüncülüğü elde eden Erkan Taş'ın kuzeni Mustafa Taş da duygusal açıklamalarda bulundu. Taş, "Biz bu sahaya bu tellerin arkasında yağlı güreşleri izleyerek başpehlivanlığın hayalini kurarak geldik. Şu an duygu doluyum. Ha Erkan olmuş ha ben şampiyon olmuşum hiç fark etmez. Erkan ile final yapacağımız günler de elbet gelecek. Biz buralara çok imkansızlıklarla geldik. Allah bize burada kemer nasip etti. Buradan Sinop'a kemeri götüreceğiz. Erkan olmuş ben olmuşum hiç fark etmez. Erkan ile çok zor şartlarda antrenmanlar yaptık. Yenildiğimizde de oldu, yanımızda kimse olmadı. Bu sahada yuhalandık, çok büyük sevgi gösterisi de gördük. Kemer Erkan'a nasip oldu. Hepimiz insanız ama bunu canı gönülden söylüyorum; Erkan almış, ben almışım hiç fark etmez. Biz gerçekten çok büyük imkansızlıklarla 15-16 yaşlarında buralara geldik. Tabii ki Sinoplu hemşehrilerimiz bizi çok seviyorlar, biz de onları çok seviyoruz ama bizi buraya Antalyalıların ekmeğini yiyerek, Antalyalılar sayesinde buraya geldik" diye konuştu. - EDİRNE