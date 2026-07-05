Son Şampiyon Orhan Okulu Kırkpınar'a Veda Etti - Son Dakika
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Son Şampiyon Orhan Okulu Kırkpınar'a Veda Etti

05.07.2026 16:04  Güncelleme: 17:20
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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek final müsabakaları sonucunda yarı finale kalan 4 başpehlivan belirlendi. Geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk'e yenilerek turnuvaya veda etti.

(EDİRNE) - 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kalan 4 başpehlivan belli oldu. Geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk'e yenilerek Dualı Çayır'a veda etti.

665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Sarayiçi Er Meydanı'nda çeyrek final müsabakalarında geçen yıl finalde karşılaşan Orhan Okulu ile Feyzullah Aktürk, bu yıl çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Okulu, puanlamada Feyzullah Aktürk'e yenilere Kıkrpınar'a veda etti. Çeyrek finalde karşılaşan diğer isimler Osman Kan ile Seçkin Duman, Ali Gürbüz ile Erkan Taş ve Serdar Yıldırım ile Mustafa Taş da kıran kırana mücadele verdi.

Başpehlivanlar, 40 dakikalık normal sürede yenişememeleri üzerine puanlamaya kaldı.

Son şampiyon Orhan Okulu'yu puanlamada yenen Feyzullah Aktürk adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek final karşılaşmasında galip gelen Mustafa Taş, Seçkin Duman ve Erkan Taş da yarı finale yükseldi.

Yarı final müsabakasında mücade edecek 4 başpehlivan, finale kalmak için ter dökecek. Final müsabakasında 2 başpehlivandan, rakibini yenen tarihe altın harflerle yazdırarak Edirne Belediyesi'nin 1 milyon 655 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Son Şampiyon Orhan Okulu Kırkpınar'a Veda Etti - Son Dakika

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