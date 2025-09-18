68 Aksarayspor Taraftarından Stadyuma Zarar - Son Dakika
68 Aksarayspor Taraftarından Stadyuma Zarar
18.09.2025 11:00  Güncelleme: 11:07
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Niğde Belediyespor ile 68 Aksarayspor arasında oynanan maç sonrası, konuk ekip taraftarlarının stadyum tuvaletlerine zarar vermesi büyük tepki topladı. Niğde Belediyespor yönetimi durumu kınarken, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de sosyal medyadan sert bir açıklama yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Niğde Belediyespor'un, sahasında 68 Aksarayspor ile oynadığı maçın ardından konuk ekip taraftarları 5 Şubat Stadyumu'nun tuvaletlerine zarar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Niğde Belediyespor ile 68 Aksarayspor, dün saat 19.00'da Niğde 5 Şubat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Maçın ardından centilmenliğe gölge düşüren görüntüler ortaya çıktı. Mağlup olan 68 Aksarayspor taraftarlarının, yeni açılan 5 Şubat Stadyumu'nun tuvaletlerine ciddi hasar verdiği belirlendi. Niğde Belediyespor yönetimi, kamu kaynaklarıyla inşa edilen modern tesise verilen bu zararı kınayarak, yaşananların spora ve centilmenlik ruhuna yakışmadığını vurguladı. Kulüp yetkilileri, benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli girişimlerin başlatıldığını açıkladı.

Başkan Özdemir'den sert tepki

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini şu şekilde dile getirdi:

"Yakışmadı. Yenilgiyi hazmedemiyorsanız futbol izlemeyin, takım tutmayın, bu kadar basit. Ne geçti elinize kamu malına zarar vererek? Böyle insanlar futboldan men edilmeli, ağır cezalar uygulanmalı. Kamu malına, daha yeni yapılan bir stada yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor, yapanları milletimize ve Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:34
