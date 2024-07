68 Yaşındaki Master Atlet Ayşe Babür Balkan Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

Spor

Türkiye şampiyonu olan 68 yaşındaki Eskişehirli master atlet Ayşe Babür, şimdi de geçtiğimiz yıl rekorunu kırdığı Balkan Masterler Salon Şampiyonası'na Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) hazırlanıyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden memur emeklisi olan master atlet Ayşe Babür, 68 yaşında hem yurt içi hem de yurt dışındaki yarışmalarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. 58 yıllık spor hayatında farklı kategoride çok sayıda derece elde eden Babür, son olarak geçtiğimiz günlerde Denizli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde çekiç, ağırlık atma ve 3 adım atlamada 1. oldu.

68 yaşındaki master atlet Ayşe Babür, şimdi ise geçtiğimiz yıl katıldığı üç adım atlama kategorisinde Türkiye ve Balkan rekorunu 5 santimetre geliştirerek 6.57 metreye taşıdığı Balkan Masterler Salon Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci oldum"

Hazırlıklarını Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde sürdüren master atlet Babür, "Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden emekli oldum. Spora devam ediyorum. Aynı zamanda da 4 yıldan beri Tazelenme Üniversitesi'nde okuyorum. Yani okumakla sporun yaşı olmadığını herkese belli etmek istedim. Denizli'de 6-7 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye şampiyonası yapıldı. Buradaki kendi yaş kategorimde çekiç ve ağırlık atma ile 3 adım atlamada 1. oldum. Şimdiki hedefim olan 16-17 Eylül'de Karadağ'da yapılacak Balkan Şampiyonası için antrenmanlarıma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Her zaman okumakla sporun yaşının olmadığını söylerim"

Yarışlara hazırlanırken nasıl sistematik ve düzenli çalıştığı konunda da konuşan Ayşe Babür, "Her sabah saat 10.00'da ESTÜ Kapalı Spor Salonu veya stadyumunda koşu yapıyorum. Kendi teknik koşu programımı uyguluyorum. Gittiğimiz zaman Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmemiz bayrak yarışı diyorlar, hemen hazırlanıyoruz. Ben her zaman okumakla sporun yaşının olmadığını söylerim. Hemen bir salona gidip para vermek gerekmiyor. Düzgün bir spor ayakkabın ve eşofman altın ya da spor kıyafetin olsun, her yerde spor yapılır. Şimdi belediyelerimiz o kadar çok halkımıza hizmet ediyor ki.. Her spor salonunda veya tesisinde herkese spor yaptırılıyor. Onun için herkesin spor yapmasını tavsiye ediyorum. Sağlık ve yaşam kalitesinin artması için gerekiyor" dedi. - ESKİŞEHİR