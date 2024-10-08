69 Yaşındaki Tuncer Üçel Sporla Gençlere Taş Çıkarıyor - Son Dakika
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Spor

69 Yaşındaki Tuncer Üçel Sporla Gençlere Taş Çıkarıyor

69 Yaşındaki Tuncer Üçel Sporla Gençlere Taş Çıkarıyor

Emekli Tuncer Üçel, 69 yaşında haftada 3 gün spor yaparak sağlıklı yaşamın örneğini sergiliyor.

08.10.2024 14:43
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Eskişehir'de genç yaşlarda başladığı sporu onlarca yıldır bırakmayan 69 yaşındaki emekli Tuncer Üçel, haftanın 3 günü Porsuk Çayı'nın kenarında çimene ve toprağa temas ederek egzersizler yaparak adeta gençlere taş çıkarıyor.

Spor, insanlara bedenen, ruhen ve sosyal yönden katkı sağlayan önemli bir aktivite olarak biliniyor. Uzmanlar tarafından da sağlık ve yaşam kalitesini arttırmak için egzersizler yapılması sıklıkla tavsiye edilirken, 69 yaşındaki emekli vatandaş Tuncer Üçel sporu bir yaşam tarzı olarak benimsiyor. Yaklaşık olarak 19 yaşından beri düzenli spor yapan Üçel, haftanın 3 günü antrenman için dışarıya çıkarak 10 kilometre koşup çeşitli egzersizler yapıyor. Porsuk Çayı'nın kenarında çimene ve toprağa temas eden Üçel, görenlerin hem dikkatini çekiyor hem de takdirini topluyor. Yaptığı egzersizler sayesinde hiçbir sağlık sıkıntısı yaşamadığını söyleyen Üçel, sporu herkese tavsiye ediyor.

"Haftada 3 gün çıkıyorum, 8-10 kilometre koşuyorum"

Onlarca yıldır spor yapmayı sürdüren Tuncer Üçel, "Eski milli basketbolcuyum. Her sporu yaptım. Futbol oynadım, basketbol, voleybol ve hentbol oynadım. Yapmadığım bir şey kalmadı yani. Haftada 3 gün çıkıyorum, 8-10 kilometre koşuyorum. Sonrasında yarım saat egzersiz yapıyorum. Özellikle çimene temas ediyorum, elektriğimi toprağa atıyorum. Hayatım çok rahat, hiçbir sıkıntım ve derdim yok. Akşamları da eşimle birlikte çıkıp yürüyorum. 19 yaşımdan beri spor yapıyorum. Görenler takdir ediyor. Benim ikiz kardeşim vardı, içki ve sigara çok içerdi. Mesela o 67 yaşında öldü. Sporun faydası çok, herkese tavsiye ederim. Spor insanı mutlu eder, elektriği ve siniri atar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 69 Yaşındaki Tuncer Üçel Sporla Gençlere Taş Çıkarıyor - Son Dakika

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