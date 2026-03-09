7-0 kazanıp \'\'Espana\'\' bestesiyle coştular

Eskişehirspor taraftarları, Bornova 1877 karşısında alınan 7-0'lık farklı galibiyetin yanı sıra tribünlerdeki performanslarıyla da gündeme geldi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, son dönemde İspanya'da viral olan "España" bestesini söyleyerek takımlarına destek verdi.
Karşılaşma boyunca takımlarını coşkuyla destekleyen Eskişehirspor taraftarları, tribünlerde söyledikleri "España" bestesiyle dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan ve İspanya'da da gündem olan bu beste, statta büyük bir coşku oluşturdu.
Maç boyunca susmayan Eskişehirspor taraftarları, takımlarının farklı üstünlüğüyle birlikte tribünlerde adeta şov yaptı. Taraftarların hep bir ağızdan söylediği tezahüratlar statta renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Sahada üstün bir performans sergileyen Eskişehirspor, Bornova 1877 karşısında 7-0'lık net bir galibiyet elde etti. Hem farklı skor hem de tribünlerdeki coşkulu atmosfer, karşılaşmanın ardından sosyal medyada geniş yankı buldu.
