7-0 kazanıp \'\'Espana\'\' bestesiyle coştular

09.03.2026 14:25  Güncelleme: 14:30
Eskişehirspor taraftarları, Bornova 1877'yi 7-0 yendikleri maçta İspanya'da gündem olan ''España'' bestesiyle takımlarını destekledi.

Eskişehirspor taraftarları, Bornova 1877 karşısında alınan 7-0'lık farklı galibiyetin yanı sıra tribünlerdeki performanslarıyla da gündeme geldi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, son dönemde İspanya'da viral olan "España" bestesini söyleyerek takımlarına destek verdi.

İSPANYA'DA GÜNDEM OLAN BESTEYİ SÖYLEDİLER

Karşılaşma boyunca takımlarını coşkuyla destekleyen Eskişehirspor taraftarları, tribünlerde söyledikleri "España" bestesiyle dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan ve İspanya'da da gündem olan bu beste, statta büyük bir coşku oluşturdu.

TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK

Maç boyunca susmayan Eskişehirspor taraftarları, takımlarının farklı üstünlüğüyle birlikte tribünlerde adeta şov yaptı. Taraftarların hep bir ağızdan söylediği tezahüratlar statta renkli görüntüler ortaya çıkardı.

7 GOLLÜ GALİBİYETLE TAÇLANDI

Sahada üstün bir performans sergileyen Eskişehirspor, Bornova 1877 karşısında 7-0'lık net bir galibiyet elde etti. Hem farklı skor hem de tribünlerdeki coşkulu atmosfer, karşılaşmanın ardından sosyal medyada geniş yankı buldu.

