7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu

Bundesliga'nın 14. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Greuther Fürth'ü 7-1 yendi. Karşılaşmaya ev sahibi ekibin golcüsü Patrik Schick 7 dakikada hat-trick yaparken maçta toplam 4 gol atma başarısı gösterdi.

Patrik Schick, Leverkusen'in Greuther Fürth'e tarihi fark attığı maçta şov yaptı. 7-1 biten karşılamada 4 gol atan Çek golcü bunların 3'ünü 7 dakikada attı. 7 DAKİKADA HAT-TRICK Leverkusen lig sonuncusu rakibine karşı ikinci yarıda da hız kesmedi. Ancak ikinci yarıda Patrik Schick'in tek kişilik dev oyunu güne damga vurdu. 49. dakikada kendisinin ilk golünü kaydeden Schick son bölüme girilirken 7 dakikada hat-trick yaptı. 69, 74 ve 76. dakikalarda sahneye çıkan Çek golcü skoru belirledi ve Leverkusen, Greuther Fürth'ü 7-1 mağlup etti. Patrick Schick böylece Bundesliga kariyerindeki ilk hat-trick'e imzasını atmış oldu.

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