7 dakikada neler oldu neler! Messi\'nin takımı PSG ile eşleşti

Kulüpler Dünya Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Palmeiras karşısında 2-0 öne geçtiği mücadelede galibiyeti koruyamadı. Ancak bu beraberlik, turnuvada bir sonraki turda Messi'nin eski takımı Paris Saint-Germain ile eşleşmesini sağladı.

7 DAKİKADA 2 GOL ATTILAR

Brezilya ekibi Palmeiras, Inter Miami karşısında büyük bir bölümde etkisiz kalsa da son dakikalarda bulduğu gollerle maça tutunmayı başardı. 80. dakikada Paulinho'nun golüyle umutlanan Palmeiras, 88. dakikada Falcon'un hatalı müdahalesini affetmeyen Mauricio ile eşitliği yakaladı. Bu sonuçla Palmeiras, son 16 turunda Botafogo ile eşleşti.

PSG İLE EŞLEŞTİLER

Bu sonuçla Inter Miami grup ikincisi olurken, son 16 turunda güçlü rakibi PSG ile eşleşti. Messi ve Suarez için bu beraberlik, sahadaki çabaya rağmen hayal kırıklığı oldu.