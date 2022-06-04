"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" ilk gün yarışları sona erdi - Son Dakika
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"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" ilk gün yarışları sona erdi

04.06.2022 19:55

Erzurum'da 5 ülkeden yaklaşık 80 atletin katılımıyla düzenlenen, 7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda ilk gün yarışları sona erdi.

Erzurum'da 5 ülkeden yaklaşık 80 atletin katılımıyla düzenlenen, 7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda ilk gün yarışları sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, dereye giren sporcular için Yakutiye Medresesi önünde ödül töreni düzenlendi.

"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" müsabakaları yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.

İlk gün yarışlarında dereye giren sporcular şöyle:

100 metre erkekler:

1- Kayhan Özer

2- Ramil Guliyev

3- Ertan Özkan

200 metre erkekler:

1- Milad Naseh Jahani

2- Mohammad Hossein Abareghi

3- Noureddine Hadıd

400 metre erkekler:

1- Noah Nırmal Tom

2- İsmail Nezir

3- Arokia Rajiv

400 metre engelli erkekler:

1- Mahdi Pirjahan

2- Tamılarasan Santhosh Kumar

3- Ayyasamy Dhraun

100 metre kadınlar:

1- Sekhar Dhanalakshmı

2- Das Hıma

3- Madathıle Weettıl Jılna

200 metre kadınlar:

1- Sekhar Dhanalakshmı

2- Das Hıma

3- Aziza Sbaity

400 metre kadınlar:

1- Dandı Jyothıka Srı

2- Venkatesan Subha

3- Summy

7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası ilk gün yarışları sona erdi
7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası ilk gün yarışları sona erdi
7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası ilk gün yarışları sona erdi
7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası ilk gün yarışları sona erdi
7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası ilk gün yarışları sona erdi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor '7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası' ilk gün yarışları sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" ilk gün yarışları sona erdi - Son Dakika
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