7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Düşme Hattında Kaldı

Spor

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan iki takımın maçında 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 4-2 yenildi. Konuk takım 16'ncı dakikada Berkay'ın golüyle öne geçti: 0-1. Turgutlu takımı 57'nci dakikada Ayhan'la beraberliği yakalarken, Tepecikspor bu kez 65'te İlker'le gol buldu. Maçı bırakmayan 7 Eylül Turgutlu takımı 70'inci dakikada yine Ayhan'ın golüyle beraberliği sağladı. Tepecikspor 77'inci dakikada Özgür'ün golüyle 3-2'lik üstünlük kurarken, karşılaşmada son sözü 90'ıncı dakikada Berkay söyledi. İki takımda 11 puanla düşme hattında kaldı.