7 Eylül Turgutlu 1984 Transfer Günü 9 Futbolcu ile Güçlendi

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TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Manisa temsilcisi 7 Eylül Turgutlu 1984 transferin son gününde anlaştığı 9 futbolcuya imza attırdı.

2024-2025 sezonunun başından bu yana aldığı kötü sonuçlarla 3. Lig 4. Grup'ta düşme potasında yer alan kırmızı siyahlı ekip ara transferin son gününde anlaşma sağladığı futbolcularla sözleşme imzaladı.

Henüz şirket devri gerçekleşmese de takımı satın aldığı açıklanan Haluk Gemici imza töreni için Turgutlu'ya geldi. Turgutlu Belediyesi Turgutluspor Sosyal tesislerinde yapılan imza töreninde yeni transferler ile bir araya gelen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Haluk Gemici burada yaptıkları konuşmalarda yeni transferlerle birlikte takımın güçlendiğini ve önümüzdeki haftalarda düşme potasından uzaklaşarak play of grubunu kalmak için mücadele vereceklerini inandıklarını söyledi.

7 Eylül Turgutlu 1984, Bünyamin Yavaşoğlu, Erdinç Cepoğlu, Ferdi Konak, Mustafa Murat Uslu, Samet Çolak, Tolgahan Acar, Umut Sözen, Üstün Bilgi, Soydan Yücel, Mehmet Berber ise takımın başarısı için çalışacaklarını söyledi.

7 Eylül Turgutlu 1984 imza töreninin ardından yeni transferlerinde takıma katılmasıyla birlikte hafta sonu Ağrı 1970 SK ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. - MANİSA