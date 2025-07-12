7 gollü düelloda Galatasaray Ümraniyespor\'u mağlup etti

Süper Lig devi Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 5-2'lik skorla kazandı.

7 GOLLÜ MÜTHİŞ DÜELLO

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Berkan Kutlu, 33. dakikada Nicolo Zaniolo, 59. dakikada Derrick Köhn, 69. dakikada Metehan Baltacı ve 86. dakikada Ada Yüzgeç kaydetti. Ümraniyespor'un golleri ise 11. dakikada Cebio Soukou ve 64. dakikada Toheeb Kosoko'dan geldi.

SIRADAKİ MAÇ ADMIRA İLE

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında 20 Temmuz tarihinde Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.