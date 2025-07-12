Süper Lig devi Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 5-2'lik skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Berkan Kutlu, 33. dakikada Nicolo Zaniolo, 59. dakikada Derrick Köhn, 69. dakikada Metehan Baltacı ve 86. dakikada Ada Yüzgeç kaydetti. Ümraniyespor'un golleri ise 11. dakikada Cebio Soukou ve 64. dakikada Toheeb Kosoko'dan geldi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında 20 Temmuz tarihinde Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › 7 gollü düelloda Galatasaray Ümraniyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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