7'li Ragbi Milli Takımı Moldova'da

7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin Moldova'da düzenlenecek ikinci etabına katılacak.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Kişinev'de 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar, grup aşamasında Letonya, Norveç ve Romanya ile karşılaşacak.
Milli takım, Hırvatistan'daki ilk etabı 4. sırada tamamlamıştı.
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