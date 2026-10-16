7 milli cimnastikçi, Rotterdam'daki Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek - Son Dakika
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7 milli cimnastikçi, Rotterdam'daki Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

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Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, 17-25 Ekim'de Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak. Şampiyonada Türkiye'yi 7 milli sporcu temsil edecek; kadroda Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer ve Alperen Ege Avcı da yer alıyor.

Türkiye'nin 7 milli sporcu ile madalya mücadelesi vereceği Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın Hollanda'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Rotterdam kentinde 17-25 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi; Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı, Kerem Şener, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Ceren Biner temsil edecek.

Daha önce dünya şampiyonalarında milli sporculardan İbrahim Çolak (altın), Adem Asil (altın, gümüş) ve Ahmet Önder (gümüş) madalya kazanma başarı göstermişti.

Kaynak: AA
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