70 yaşına giren Fatih Terim'den gece yarısı hayata dair satırlar: Ait hissettiğin kadar çalışırmışsın

70. yaşını özel bir partiyle kutlayan Fatih Terim, duygusal bir paylaşım yaptı. Deneyimli hoca paylaşımında kendisiyle birlikte yürüyen herkese teşekkür etti.

"YÜZÜMDEKİ ÇİZGİLERDE ÇOK ANISI VAR"

Fatih Terim paylaşımında, "7'sinde hayal ettiklerimin ötesinde giriyorum 70'ime… Öyle büyük, öyle ulaşılmaz görünüyordu ki, meğer ihtiyacım olan inanmak ve inandığıma sıkı sıkı sarılmakmış. Değer verdiğin kadar başarıp, kazanırmışsın. Ait hissettiğin kadar çalışırmışsın. Ödediğin bedel kadar ödüllendirilirmişsin… Yılların ve yaşanmışlıkların, acısıyla tatlısıyla yüzümdeki çizgilerde çok anısı var. 'İyi ki' dediklerim, 'keşke'lerimden çok." dedi.

"TÜM YOL ARKADAŞLARIMA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Deneyimli hoca sözlerini, "Beni ben yapan anama ve babama; birlikte büyüdüğüm eşime ve çocuklarıma; hayatıma anlam katarak yaşlarımı paylaştığım tüm yol arkadaşlarıma şükürler olsun. Sevgisini hissettiren tanıdığım tanımadığım tüm güzel yürekli insanlara ilgileri için teşekkür ederim. Hayallerimizin buluştuğu nice anlarda birlikte olmak dileğiyle…" ifadelerini kullanarak bitirdi.