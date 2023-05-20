75 milyonluk santraforun yerine düşünülüyor! Enes Ünal, dünya devinin radarında - Son Dakika
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75 milyonluk santraforun yerine düşünülüyor! Enes Ünal, dünya devinin radarında

20.05.2023 16:27

Juventus, 75 milyon euro piyasa değeri olan Sırp golcü Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı Getafe forması giyen Enes Ünal'ı transfer listesine ekledi. İspanyol ekibi, milli yıldız için 30 milyon euro talep ederken, İtalyan devinin bu parayı ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

Getafe formasıyla yakaladığı çıkışın ardından Avrupa devlerinin radarına giren Enes Ünal'ın son talibi Juventus.

İTALYAN DEVİ, 30 MİLYON EUROYA ÇIKMAYA HAZIR

Juventus, Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılma olasılığına karşılık Enes Ünal'ı gözüne kestirdi. Getafe'nin 30 milyon euro istediği milli golcü için Juventus'un bu parayı vermeye hazır olduğu belirtildi.

ENES ÜNAL KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla 36 maça çıktı. Milli futbolcu bu müsabakalarda 15 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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75 milyonluk forvetin yerine gidiyor! Dünya devinden Enes Ünal'a kanca 75 milyonluk forvetin yerine gidiyor! Dünya devinden Enes Ünal'a kanca

Enes Ünal, Juventus, Getafe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 75 milyonluk santraforun yerine düşünülüyor! Enes Ünal, dünya devinin radarında - Son Dakika


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