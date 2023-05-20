75 milyonluk santraforun yerine düşünülüyor! Enes Ünal, dünya devinin radarında

Getafe formasıyla yakaladığı çıkışın ardından Avrupa devlerinin radarına giren Enes Ünal'ın son talibi Juventus.
Juventus, Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılma olasılığına karşılık Enes Ünal'ı gözüne kestirdi. Getafe'nin 30 milyon euro istediği milli golcü için Juventus'un bu parayı vermeye hazır olduğu belirtildi.
Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla 36 maça çıktı. Milli futbolcu bu müsabakalarda 15 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
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