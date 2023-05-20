75 milyonluk santraforun yerine düşünülüyor! Enes Ünal, dünya devinin radarında

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Getafe formasıyla yakaladığı çıkışın ardından Avrupa devlerinin radarına giren Enes Ünal'ın son talibi Juventus.

İTALYAN DEVİ, 30 MİLYON EUROYA ÇIKMAYA HAZIR

Juventus, Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılma olasılığına karşılık Enes Ünal'ı gözüne kestirdi. Getafe'nin 30 milyon euro istediği milli golcü için Juventus'un bu parayı vermeye hazır olduğu belirtildi.

ENES ÜNAL KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla 36 maça çıktı. Milli futbolcu bu müsabakalarda 15 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.