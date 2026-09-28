77 sporcunun katıldığı atıcılık turnuvasında madalyalar Mersin Erdemli'de verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

77 sporcunun katıldığı atıcılık turnuvasında madalyalar Mersin Erdemli'de verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Erdemli'de düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından organize edilen turnuvaya 12 ilden 77 sporcu katıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde organize edilen turnuvaya, 12 ilden 77 sporcu katıldı.

Kadınlar ve erkekler müsabakaları, büyükler, 21 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde yapıldı.

Sporcular, 50 metre ateşli tüfek, 25 metre rapid tabanca ve 25 metre spor tabanca kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti.

Organizasyonda 50 metre ateşli tüfekte, büyük erkeklerde Mert Nalbant, büyük kadınlarda Zeynep Yıldız, 21 yaş altı kadınlarda İrem Denktaş, 18 yaş altı kadınlarda Damla Altan birinci oldu.

25 metre rapid tabancada, büyük erkeklerde Eser Koç, 21 yaş altı erkeklerde Fahrettincan Er, 18 yaş altı erkeklerde Ömer Tuna Göktekin birincilik kürsüsüne çıktı.

25 metre spor tabancada ise büyük kadınlarda Şimal Yılmaz, 21 yaş altı kadınlarda Gülsünar Tarhan, 18 yaş altı kadınlarda Hale Derya Eroğlu şampiyon oldu.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: AA
TurnuvaTürkiyeMersinSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
16:24
Türkiye için kader maçı İtalya’yı yenersek hesaplar değişecek
Türkiye için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek
16:22
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
15:55
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
15:15
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
15:11
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 16:42:56. #7.12#
SON DAKİKA: 77 sporcunun katıldığı atıcılık turnuvasında madalyalar Mersin Erdemli'de verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei