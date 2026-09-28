77 sporcunun katıldığı atıcılık turnuvasında madalyalar Mersin Erdemli'de verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde organize edilen turnuvaya, 12 ilden 77 sporcu katıldı.

Kadınlar ve erkekler müsabakaları, büyükler, 21 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde yapıldı.

Sporcular, 50 metre ateşli tüfek, 25 metre rapid tabanca ve 25 metre spor tabanca kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti.

Organizasyonda 50 metre ateşli tüfekte, büyük erkeklerde Mert Nalbant, büyük kadınlarda Zeynep Yıldız, 21 yaş altı kadınlarda İrem Denktaş, 18 yaş altı kadınlarda Damla Altan birinci oldu.

25 metre rapid tabancada, büyük erkeklerde Eser Koç, 21 yaş altı erkeklerde Fahrettincan Er, 18 yaş altı erkeklerde Ömer Tuna Göktekin birincilik kürsüsüne çıktı.

25 metre spor tabancada ise büyük kadınlarda Şimal Yılmaz, 21 yaş altı kadınlarda Gülsünar Tarhan, 18 yaş altı kadınlarda Hale Derya Eroğlu şampiyon oldu.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.