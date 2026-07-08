Antalyalı 77 yaşındaki 'Demir Adam'dan son iki ayda 4 büyük başarı - Son Dakika
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Antalyalı 77 yaşındaki 'Demir Adam'dan son iki ayda 4 büyük başarı

Antalyalı 77 yaşındaki \'Demir Adam\'dan son iki ayda 4 büyük başarı
08.07.2026 10:50  Güncelleme: 10:53
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Antalyalı iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, 77 yaşında katıldığı dört uluslararası ve ulusal yarıştan madalya ve kupalarla döndü. Rusya'daki maratonlarda dünya dördüncüsü ve beşincisi olan Bıdı, hedefinin Moskova Maratonu'nda birincilik olduğunu söyledi.

Antalya iş dünyasının tanınmış isimlerinden, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve milli sporcu Ali Bıdı, ilerleyen yaşına rağmen meydan okumaya devam ediyor. Spor camiasında 'Demir Adam' olarak anılan 77 yaşındaki Bıdı, son iki ay içinde katıldığı dört önemli uluslararası ve ulusal organizasyondan madalya ve kupalarla dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Ali Bıdı'nın madalya serisi, Muğla Dalyan'ın büyüleyici atmosferinde düzenlenen 24 kilometrelik Run Caretta Run (Trail/Patika Koşusu) ile başladı. Dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak kabul edilen, Antik Kaunos'un tarihi dokusundan İztuzu Plajı'na uzanan etapta kendi yaş grubunda rakip bulamayan 77 yaşındaki sporcu, özel izinle 50 yaş üstünde yarıştı. Arama-kurtarma ekiplerinin gözetiminde, yoğun bir katılımla gerçekleşen bu zorlu yarışı Bıdı başarıyla tamamladı.

Isparta'da kürsüye çıktı

Demir Adam, ikinci mücadelesini ise Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında düzenlenen Gül Maratonu'nda verdi. Andık Deresi'nden başlayıp eski otogar alanında son bulan 32 kilometrelik dayanıklılık sınırlarını zorlayan parkuru başarıyla bitiren Ali Bıdı, organizasyona 60 yaş üzerinde katılan tek sporcu olarak özel ödülünü Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşinin elinden aldı.

Rusya parkurlarına damga vurdu

Yurt içindeki başarılarını uluslararası arenaya taşıyan Ali Bıdı, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 42 kilometre 195 metrelik Kazan Maratonu'nda Türkiye'yi temsil etti. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kazan Kremlini, Kul Şerif Camii ve Milenyum Köprüsü gibi tarihi noktaları kapsayan prestijli organizasyonda 50 bin atlet arasından sıyrılan milli sporcu, kendi kategorisinde dünya 5.'si olmayı başardı.

St. Petersburg'dan, gözünü Moskova'ya dikti

Hız kesmeden Rusya'daki mücadelesine devam eden Bıdı, geçtiğimiz hafta sonu St. Petersburg kentinde koşulan ve 28 bin kişinin katıldığı 42 kilometrelik zorlu yarışta da kendi yaş kategorisinde dünya 4.'lüğü elde etti.

Gelecek hedeflerinden de bahseden azimli sporcu, iki ay sonra Moskova'da düzenlenecek 42 kilometrelik maratonda bu kez birincilik kürsüsünü hedeflediğini belirtti.

Yeni rota: İstanbul Aquathlon

Yurt dışı turnelerini başarıyla tamamlayan 77 yaşındaki "Demir Adam" Ali Bıdı, hiç ara vermeden önümüzdeki ay İstanbul'da gerçekleştirilecek 2026 İstanbul Bosphorus Aquathlon için hazırlıklarına başladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyalı 77 yaşındaki 'Demir Adam'dan son iki ayda 4 büyük başarı - Son Dakika

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