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Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor - Son Dakika
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Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulları Riva'da bir araya geldi. Kulüpler, yeni sezonda takım kadrosundaki yabancı sınırının 12 olmasını ve ilk 11'de serbest bir hak olmasını istiyor. Gençlik ve Spor Bakanı ve TFF, konuyla ilgili kararını sezon sonuna doğru bildirecek.

23.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:49
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulları Riva'da bir araya geldi. Yayın ihalesi başta olmak üzere birçok konu hakkında görüşme yapan kulüpler, yabancı sınırıyla ilgili değişiklik yapılmasını istedi.

YABANCI SINIRI DEĞİŞİYOR

Yeni sezonda takım kadrosundaki yabancı sınırının 12 olmasını isteyen kulüpler, ilk 11'de ise serbest bir hak olmasını istiyor.

KARAR SEZON SONUNDA VERİLECEK

Kulüplerin bu isteğine sıcak bakan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF, konuyla ilgili kararını sezon sonuna doğru bildirecek.

Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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