Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulları Riva'da bir araya geldi. Yayın ihalesi başta olmak üzere birçok konu hakkında görüşme yapan kulüpler, yabancı sınırıyla ilgili değişiklik yapılmasını istedi.

YABANCI SINIRI DEĞİŞİYOR

Yeni sezonda takım kadrosundaki yabancı sınırının 12 olmasını isteyen kulüpler, ilk 11'de ise serbest bir hak olmasını istiyor.

KARAR SEZON SONUNDA VERİLECEK

Kulüplerin bu isteğine sıcak bakan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF, konuyla ilgili kararını sezon sonuna doğru bildirecek.