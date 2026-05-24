8. Etnospor Kültür Festivali Sona Erdi

24.05.2026 20:54
İstanbul'da düzenlenen festival, geleneksel sporlar ve kültürel etkinliklerle büyük ilgi gördü.

DÜNYA Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8'inci Etnospor Kültür Festivali sona erdi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21 Mayıs'ta başlayan 8'inci Etnospor Kültür Festivali, bugün gerçekleştirilen programlarla noktalandı. Festival boyunca çok sayıda ülkeden katılımcı organizasyonda yer alırken, geleneksel sporlar ve kültürel etkinlikler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Güreş müsabakaları, okçuluk gösterileri, atlı sporlar, sahne performansları ve el sanatları alanlarında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklar ve aileler de gün boyunca etkinlik alanlarında vakit geçirerek festival atmosferine ortak oldu.

Festival alanında kurulan stantlarda ziyaretçilere farklı kültürlere ait geleneksel ürünler ve yöresel lezzetler tanıtıldı. Gün boyunca gerçekleştirilen gösteriler ve etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılar da çeşitli aktivitelerde yer alma fırsatı yakaladı.

KAPANIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

8'inci Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni, etkinlik alanında gerçekleştirilen programla yapıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı, Dünya Etnospor Birliği yöneticileri, sporcular ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Kapanış seremonisinde sporculara ödülleri takdim edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, açıklamalarda bulundu.

DAVUT GÜL: BU ETKİNLİK ÜLKEMİZE ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANÇ SAĞLIYOR

Organizasyonun her sene üzerine koyarak geliştiğine değinen Vali Gül, "Sekizincisi yapılan bu etkinlik, her sene üzerine koyularak geliştirilerek şehrimize, ülkemize çok önemli bir kazanç sağlıyor. Bunun tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sporun her dalında, tıpkı diğer sektörlerdeki gibi Türkiye mevcut altyapısını çok geliştirdi. Bundan daha önemlisi özgüvenimiz gelişti. Aslında Etnospor'u yapmak, bunu ortaya koymak, bunu dünya çapında bir marka haline getirmek bizim özgüvenimizin sonucunda çıkan bir etkinlik" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile başlayan bu özgüvenle, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan ve çalışma arkadaşları bütün sosyal kredisini bu işlere kullandı. Günün sonunda İstanbul'un göbeğinde, en güzel yerde 2 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği ve herkesin çocuğunun elini tutarak, eşiyle birlikte, ailece gelip bir etkinliğe şahitlik ettiği bir kazanımımız oldu."

Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı ise organizasyona katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: DHA

